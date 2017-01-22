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Nejat İşler o dizide rol alacak

Ünlü oyuncu Nejat İşler konuk oyuncu olarak ekranlara geri dönüyor.

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Ünlü oyuncu Nejat İşler, hemen her röportajında "Bir daha dizi yapmak istemiyorum" dese de, sevenlerinden gelen baskıya daha fazla dayanamadı.
 
Bodrum Masalı'nda oynayacak
 
Nejat İşler'in, Timuçin Esen ve Şevval Sam'ın başrollerini payrollerini paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Bodrum Masalı'nda birkaç bölümlüğüne konuk oyuncu olarak yer alacağı öğrenildi. Yaşamını Gümüşlük’te sürdüren İşler'in dizi setlerine dönmesinin bir nedeni de, yönetiminde bulunduğu Gümüşlükspor’a maddi destek sağlamak istemesi olduğu konuşuluyor. (Medyatava)

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