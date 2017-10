No: 309 65. yeni bölüm fragmanı yayında mı No: 309 64. son bölüm FOX TV'de izlenecek

No: 309 65. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi sorusu dizi severler tarafından merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların yeni dizisi No: 309 64. son bölümünde Duru kolyesini hastanede unutur. Bunu fark eden Lale geri vermek üzere kolyeyi alır ve unutmamak için boynuna takar. Onur kolyenin Lale’de olduğunu görünce şok olur ve kolyeyi ondan almanın yollarını aramaya başlar. Bu arada Yıldırım Onur’un bir kızı olduğunu öğrenir. Onur’la konu hakkında konuşur ve bu gerçeği Songül’e söylemeye karar verir. İşte No: 309 65. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar. .



NO: 309 64. BÖLÜM ÖZETİ



No: 309 dizisinde bu hafta Duru kolyesini hastanede unutur. Bunu fark eden Lale geri vermek üzere kolyeyi alır ve unutmamak için boynuna takar. Onur kolyenin Lale’de olduğunu görünce şok olur ve kolyeyi ondan almanın yollarını aramaya başlar. Bu arada Yıldırım Onur’un bir kızı olduğunu öğrenir. Onur’la konu hakkında konuşur ve bu gerçeği Songül’e söylemeye karar verir. Lale bu sefer gerçeği öğrenebilecek midir?



No: 309 yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!







NO: 309 SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



No: 309 dizisinde geçtiğimiz hafta Onur ve Lale başbaşa vakit geçirmek için Erol ve Filiz'le iddiaya girerler ve kazanırlar. Yıldırım Songül'ün hışmından korunmak için hasta numarası yapmaya devam eder ve Kurtuluş'ta ona bu konuda destek olur. Fakat Songül'ün Harun'la yakınlaşması Yıldırım'ın sinirlenip birden ayaklanmasına neden olur. Lale'nin babasıyla ilgili yaşadığı bu çalkantılı süreç Onur'un Lale'ye gerçekleri söylemesine engel olmaya devam edecek midir?



OYUNCULARI



Demet Özdemir

Lale Yenilmez



Lale, 27 yaşında, saflık derecesinde iyi niyetli, yardımsever, fedakâr, dürüst, kendi halinde kimseye zararı olmayan ve çok doğal bir kızdır. Üniversitenin tarih öğretmenliği bölümünden mezundur. Yıllardır ne kadar çabalasa da atanamadığı için annesiyle çiçekçi dükkanında çalışmaktadır. Babasının daha ufak yaşlarda kendilerini terk edip gitmesinin ve 5 yıllık uzatmalı sevgilisi tarafından aldatılmasının yarattığı travmanın izlerini taşırken, aşka, erkeklere ve evliliğe olan tüm inancını kaybetmiştir. Aslında kendine bile itiraf edemese de derinlerde bir yerde gerçek aşkın özlemini çekmektedir. Yemek yemeyi çok sever. Gözlem gücü kuvvetlidir, araştırma yapmaya bayılır. Hiç olmadık konularla ilgili olmadık bilgilere sahip olması dolayısıyla insanları şaşırtır. Lale dışarıdan sakin ve sıradan gözükse de, rahat olduğu ortamlarda oldukça eğlencelidir.



Furkan Palalı

Onur Sarıhan



Onur, 30 yaşında, Sarıhanlar Holding’in iki veliahdından öne çıkanı, kendini beğenmiş ama buna hakkı olduğunu düşünen, gece hayatını seven, pahalı ve lüks zevkleri olan, kibar, bir parça vurdumduymaz ve çapkın biridir. Amacı günün birinde holdingin başına geçmektir. Dedesinden öğrendikleri, aldığı eğitim ve hırslı yapısı dolayısıyla kısa zamanda ülkenin iş ve sosyete dünyasının kayda değer isimleri arasında yerini almıştır. Her çiçeği koklamak varken neden bir çiçekle hayat geçsin felsefesi onu çapkın bekârlar içinde bir numaraya da taşımıştır. Geçmişte yaşadıklarının Onur’un bu hale gelmesine sebep olmuştur aslında.. O da evlenip yuva kurmaya yeltendi yeltenmesine de, sevgilisi ondan ayrılıp yurt dışına yerleşince çocuğun tüm isteği, hevesi bir anda uçuverdi hem de sonsuza kadar. Aşka ve evliliğe olan bakışı, zamanı geldiğinde yapılması gereken bir sorumluluktan ibarettir. Daha doğrusu bu, ailesine vermek istediği izlenimdir. Ancak Onur’un, bu müesseseye öyle kolay kolay geçmeye niyeti yoktur. …Dedesinin vefatından sonra, vasiyeti doğrultusunda evliliğe biraz daha sıcak bakacaktır.



Sumru Yavrucuk

Songül Şen



52 yaşında, üç kız annesi, eşi başka bir kadın için kendisini terk ettikten sonra çocuklarını, saçını süpürge ederek büyütüp bu yaşa getiren bir kadındır. Songül’ün en büyük arzusu kızlarını evlendirip rahata kavuşmaktır. Bu konuda işe Lale’den başlamıştır çünkü Nergis’i herkese layık görememektedir. Ancak Lale’nin gönlünü birilerine kaptırması, tahmininden uzun sürdüğü için onun da bunalımını yaşamakta ve 7/24 ona buna veryansın etmektedir. “Lale Projesi”ni hayata geçirmek konusunda mahalleden arkadaşı Suna’nın da başının etini yemektedir. Songül aslında güçlü, ayakları yere sağlam basan bir kadındır ama yılların getirdiği, her şeyle tek başına mücadele etme yorgunluğu sonunda onun pilini bitirmiştir. Ve pili yeniden yüklemenin yolunu da kızlarını evlendirmekten geçtiğini düşünmektedir.