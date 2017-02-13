Poyraz Karayel dizisi ekranlara veda ediyor

Poyraz Karayel dizisi neden bitiyor? İşte hayranlarını üzen o kararın ayrıntıları haberimizde... Yapımcılığını Limon Film'in üstlendiği; başrollerinde İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar'ın yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Poyraz Karayel için final kararı alındı.

Üç sezondur Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin, 1 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan 82. bölümüyle ekrana veda edecek.

Dizinin senaristi Ethem Özışık, soyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla final haberini duyurdu. Özışık, Twitter hesabından "Bitiyoruz albayım..." mesajını paylaşırken, İnstagram hesabından da "Son Hikaye Toplantısı Hatırası..." notuyla bir fotoğraf paylaştı. Medyaradar

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Poyraz Karayel dizisi konusu

Kayınpederi tarafından oğlundan ayrı bırakılan eski bir polisin oğlunu almak için mafyanın içine girmesini anlatan Poyraz Karayel, iftira atılarak meslekten atılan eski bir polistir. Emniyet Amiri'yle yaptığı anlaşma sonucu, oğlunu kayınpederinden almak için mafyanın içine girmeyi kabul eder. Bu arada tanışıp aşık olduğu Ayşegül'ün, yanına girdiği patronu Bahri Umman'ın kızı olduğundan habersizdir. Ardından Ayşegül'ün Bahri'nin kızı olduğunu öğrenir. İlerleyen bölümlerde emniyet amiri Mümtaz ile kayınpederinin kendisine tuzak kurduğunu ve meslekten onun yüzünden atıldığını öğrenir. Mümtaz'a emri veren asıl patronun ise kayınpederi Ünsal olduğu ortaya çıkar. Bu arada Bahri, kızı Ayşegül ve adamı Poyraz'ın beraber olduklarını öğrenir. İşler iyice çığrından çıkar.

Dizinin ikinci sezonunda ise Poyraz ve diğer karakterlerin aslında üvey babası olduğunu öğrendiği İsmail Karayel, sonradan ortaya çıkan babası Adil Topal ve kardeşi Neşet Topal ile yaşadığı maceralar anlatılır.

Dizinin üçüncü sezonunda Poyraz'ın iki yıldır ortaya çıkmaması herkesi derinden sarsmıştır. Poyraz'ın girişimciler ve istihbarat ile yaşadığı maceralar anlatılır.