Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DİZİ

  1. Haberler
  2. Dizi

Poyraz Karayel’e sürpriz isim

Kanal D’nin sevilen dizisi Poyraz Karayel’e sürpriz isim katıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Poyraz Karayel’e sürpriz isim Başrollerini İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Musa Uzunlar, İlker Aksum, Funda Eryiğit, İdil Fırat, Ataberk Mutlu, Hare Sürel, Ayda Aksel, Celil Nalçakan ve Cem Cücenoğlu’nun paylaştığı Poyraz Karayel’e Deniz Celiloğlu dahil oldu.
 
Deniz Celiloğlu, daha önce Kanıt, Gecenin Kraliçesi ve O Hayat Benim’de rol almıştı.
 
Yapımcılığını Limon Film’in üstlendiği Poyraz Karayel, yeni bölümleriyle her Çarşamba 20.00’de Kanal D’de!

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tente faciasında Bakırköy Belediyesi'nden büyük ihmal

Tente faciasında Bakırköy Belediyesi'nden büyük ihmal

Whatsapp'a iki bomba özellik geldi!

Whatsapp'a iki bomba özellik geldi!

İlk defa ortaya çıktılar

İlk defa ortaya çıktılar

Bunları daha önce hiç duymadınız

Bunları daha önce hiç duymadınız

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA