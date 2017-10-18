Sensiz Olmaz Hint dizisi konusu oyuncuları! Sensiz Olmaz (Rang Rasiya) tüm bölümleri

Sensiz Olmaz Hint dizisi internet de altyazı seçeneklerinde izleyebileceğiniz gibi Kanal 7 televizyonu vesilesiyle Türkçe dublaj seçeneğiyle de izlemeniz mümkündür. Rang Rasiya (Sensiz Olmaz) dizisinin ortalama süresi 20 dakika civarındadır. Lakin Kanal 7 televizyonu 2’şer saatlik yani 120 dakikalık periyotları tek bölüm haline getirmiştir. Hindistan’da 192 bölüm olarak yayınlanan Sensiz Olmaz, ülkemizde yayın süresi uzun olduğu için 4 bölüm birleştirilerek 1 bölüm olarak yayınlanıyor. Sadece izleyenlerin bildiği bir ayrıntıya da değinmeden olmaz: Televizyonda yayınlanan 28. Bölüm Rang Rasiya (Sensiz Olmaz) ve Beintehaa (Benimsin) ortak bölüm olarak seyirciler sunulmuştur.

Sensiz Olmaz (Rang Rasiya) Konusu

Dünya genelinde beğeniyle izlenen Rang rasiya adlı Hint dizisinde genç bir köylü kızı olan Parvati (Sanaya Irani) ve Sınır Güvenlik Kuvvetleri Subayı olan Rudra (Ashihs Sharma) arasında yaşanan büyük aşkın hikâyesi anlatılmaktadır.

Çocuk yaşlarda annesinin evi terk etmesi sonucu psikolojik bir çöküntü yaşayan Rundra, mesleğine tutkuyla bağlı, disipline önem veren amansız ve katı kuralları olan bir subaydır. O kadın-erkek ilişkilerine olan inancını çoktan kaybetmiş, hayatında aşka ve sevgiye yer olmayan bir kişiliğe sahiptir. Aşkı uzak durulması gereken bir güzellik büyüsüne benzeten Rundra’nın tek tutkusu işidir.

Güzelliği ile etraftaki bütün erkeklerin üzerine çekmeyi başaran Paro ise uzun yıllar önce, güvenlik güçleri tarafından yürütülen bir operasyonda hem annesini hem de babasını kaybetmiştir. Ancak Paro tüm bu olumsuzluklara rağmen hayata olumlu bakmakta ve bir gün seveceği insanı bulacağına inanarak yaşamaktadır. O, Rundra’nın aksine sevginin gücüne inanmaktadır.

İleride yaşayacakları büyük aşktan habersiz olan Rundra ve Paro henüz 2 küçük çocuk iken bir otobüs yolculuğunda karşılaşırlar. Rundra her ne kadar umursamaz tavırları ile Paro ile ilgilenmese de Paro onun ilgisini çekmenin bir yolunu bulacaktır. İkilinin ilk karşılaşmasından 15 yıl sonra Paro evlenme çağına gelmiş çok güzel bir kız olmuştur. Rundra ise askerlerin korkulu rüyası olan bir Sınır Güvenlik Kuvvetleri Subayı olmuştur.

Hindistan sınırlarında yer alan Birpur Köyü yaptığı görkemli düğün törenleri ile civardaki şehirlerde adından sıkça söz ettirmektedir. Paro’nun düğünü de böyle bir düğün olacaktır ta ki Sınır Güvenlik Kuvvetleri’nin düğünde eğlence için yasa dışı silahların kullanılacağı ihbarını alana kadar. Rundra ve ekibinin düğünü mahvetmesi Paro’nun içindeki sevgi ve umudu yok etmiştir. O, Rundra’yı hayatını mahvetmekle suçlar. Uzun yıllar sonra yolları yeniden kesişen Rundra ve Paro’nun birbirlerine karşı hissettikleri nefret ikili arasında yaşanan olayların ardından yerini güçlü ve tutkulu bir aşka bırakacaktır.

Sensiz Olmaz (Rang Rasiya) Künye

Yönetmen: Sidharth Sengupta

Oyuncular: Sanaya Irani, Ashish Sharma, Ankita Sharma, , Ananya Khare, Sanjiv Jotangia, Sanjiv Jotangia

Yapım Yılı: 2013

Senaryo: Saurabh Tewari, Gautam Hegde, Shivani Shah

Tür: Romantik, dram

Ülke: Hindistan

Sensiz Olmaz (Rang Rasiya) Karakter Analizi

Parvati, Paro (Sanaya Irani): Henüz çocuk yaşta anne ve babasını güvenlik güçleri tarafından yürütülen bir operasyonda kaybeden Paro bir çocuğun başına gelebilecek en büyük acıları yaşamasına rağmen hayata hep olumlu bakmayı başarmıştır. Paro’yu etrafındaki insanları imrendirecek kadar sevgi dolu yapan şey ileride bir gün kendisini sevebilecek bir insanla tanışma hayalidir.

Rundra (Ashish Sharma): Çocukken annesinin evi terk etmesi ile yaşadığı olumsuz duyguları üzerinden bir türlü atamayan Rundra, Parvati’nin tam tersi bir kişiliğe sahiptir. Parvati ne kadar sevgi doluysa Rundra da bir o kadar nefret doludur. Kadınların güzelliğinin aldatmaca olduğuna inanan Rundra’nın hayatında sevginin yeri yoktur. O kendini kariyerine adamış ve amansız bir Sınır Güvenlik Subayı olmuştur.

Laila (Ankita Sharma): Rudra ve Parvati’nin aşkları arasında kalan Laila’nın gözü Rundra’dan başkasını görmez ve onu elde edebilmek için elinden geleni yapar.

Kanal 7 ekranlarının ilgiyle izlenen Hint dizisi Sensiz Olmaz’da annesi Mala (Sadiya Siddiqui) tarafından çocuk yaşta terk edildiği için hayata ve kadınlara olan inancını yitiren BSD Subayı Rudra karakterini Bollywood sinemasının başarılı Oyuncusu Asish Sharma canlandırmaktadır.

Rudra’nın tam tersi, kişiliği ve yaşama olan inancı ile ailesini kaybettikten sonra bile hayata tutunmasını bilen, iyi yüreğinde büyük bir sevgi barındıran Parvati karakterini Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Bir Garip Aşk’ta da büyük bir beğeni toplayan Sanaya Irani canlandırmaktadır.

İkili’nin hayatı Birpur Kralı Sing Tejewat’ın (Tarun Khanna) sınırda gerçekleştireceği büyük bir silah kaçakçılığı operasyonunun üzerini örtmek için düzenlenen düğün töreninde kesişir.

Rudra, Paro’yu korumak için onun gerçekten nişanlısı olduğunu zannettiği kişiyi yani Varun’u (Vishal Gandhi) vurur. Rudra, Varun’un ölümünün ardından Rudra’dan kendisinden nefret eden Paro’nun can güvenliğini sağlamak için onu yıllar önce terk ettiği evine konağa götürür.

Rudra’nın babası Dilsheer’in (Kali Prasad Mukherjee) yokluğundan istifade ed Mohini (Ananya Khare) konağa istediği gibi hükmederken Rudra ve Paro’nun gelişi onun planlarını suya düşürür. Mohini oğlu Sumer’in (Udit Shukla) yardımıyla onları uzaklaştırmaya çalışır. Ancak Mohini’nin eşi Danver (Sanjiv Jotangia) yıllardır ayrı yaşadığı abisini bırakmak istemez. Konakta yaşayan Mohini’nin küçük oğlu Samrat (Prashant Chawla) ve eşi Maithili (Geetanjali Mishra) ile Sunehri (Khushbu Thakkar) Rudra ve Paro’nun konaktaki varlığından memnundur.

Rudra’nın kalbini kazanabilmek için her şeyi yapmaya hazır olan Laila (Ankita Sharma) zamanla Paro ve Rudra’nın arasını bozmak için hem Mohini hem de kral Thakur ile işbirliği yapar.