Şevkat Yerimdar 18. bölüm fragmanı yayında mı Şevkat Yerimdar 17. son bölüm FOX izleyicisiyle buluştu

Şevkat Yerimdar 18. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanıyla şirket işlerini devralan Şevkat'in eğlenceli görüntüler ortaya çıkaracağını gösterdi. Her türlü ortama ayak uydurabileceğini ifade ederek Esin’den kendisini kısa bir süreliğine şirketin başına geçirmesini isteyen Şevkat’in başına gelen maceralar dizinin takipçilerini ekran başına kilitleyecek.Geçtiğimiz sezonda Cuma akşamları en çok izlenen dizi olarak büyük bir başarı gösteren Şevkat Yerimdar, total hedef kitlede 9.00 rating ve 30.03 share alarak rekor kırdı, yaz sezonunun en yüksek reytingini elde eden dizi oldu. Başrollerini Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Salih Kalyon, Murat Akkoyunlu ve Suzan Aksoy’un paylaştığı dizi Şevkat Yerimdar 18. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan tüm detayları bu haberimizde sizler için derledik.



ŞEVKAT YERİMDAR 17. BÖLÜM 3. FRAGMANI







ŞEVKAT YERİMDAR 17. BÖLÜM ÖZETİ



Şevkat Yerimdar dizisinde buhafta Esin ve Şevkat'in, kaçırılan bir çocuğun ailesine yardım etmesi, onları hiç ummadıkları bir maceranın içine sürükler. Şevkat kendini bir holdingin başında bulur.



Gurmelere özenerek kendisine bir sosyal medya hesabı açan Cuma, artık bir fenomendir. Ama işler çığrından çıkar. İsmail ve Erkan arasındaki çekişme devam etmekedir. İsmail'in kolunun kırılması ile birlikte herşey birbirine girer. İkinci kimliğinin ortaya çıkmasını engellemek isteyen İsmail ve Bozkır arasında eğlenceli olaylara sebep olacak bir köşe kapmaca başlar.



ŞEVKAT YERİMDAR 17. BÖLÜM 2. FRAGMANI







ŞEVKAT YERİMDAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Esin, Şevkat'le başlarının beladan hiç kurtulmadığını ve evlenecek olmalarına rağmen romantizm yaşayamadıklarını fark eder.



Bu zorunlu flört talebi Şevkat için yepyeni bir sınav olacak ve işler hiç ummadıkları şekilde karışacaktır. Seval bu yakınlaşmadan hiç memnun olmaz ve bozmak için elinden geleni yapar. Cuma, yan mahallenin belalı katili ayı Tahir'in kombisini tamir edemez ve başına büyük bir bela alır. Tahir Cuma'yı öldürmeye niyetlidir. Cuma bu işten de kurtulabilecek midir?



Bora, mahallenin başına bir çeteyi musallat eder. Artık kimsenin huzuru kalmamıştır. Esin ve Şevkat'in arası tam düzelmişken, gelişen olaylar sonucunda rüzgar Seval'den yöne döner ve Esin'in herşeyi yanlış anlayacağı bir kargaşanın içine düşerler.



ŞEVKAT YERİMDAR 17. BÖLÜM 1. FRAGMANI

