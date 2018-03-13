Söz son 37.bölüm izle Star TV’de Söz 38.yeni bölüm fragmanı

Söz 38.yeni bölüm fragmanı Söz son 37.bölüm izle Star TV’de! Milyonları ekrana kilitleyen Söz dizisi yeni bölüm fragmanları ve Söz son bölümde neler yaşandı merak ediliyor. Her Pazartesi saat 20.00’da izleyicisiyle buluşan Söz 37.bölümüyle bu akşam yayınlanacak. Söz son bölümünde; Yavuz ve Bahara arasındaki kavga da Bahar’ın korkunç gerçeği öğrenmesi ile başka boyuta taşındı. Bahar bir şeyler gizlediği Yavuz’un sakladığı şeyi öğrenmek için çabaladı. Sonunda öğrendikleri ile şoka uğradı. Çolak ise askerler tarafından sorgulandı. Fakat sorgusunda hiçbir şey söylemedi. Çolak’ın yakalanmasıyla büyük darbe alan terör örgütünü başına ise Agah’ın aradığı Derman geçti. Söz dizisinin ekranlara gelen 37. bölüm fragmanında; Bahar ve Yavuz arasında ipler iyice geriliyor. Bahar kendisinden bir şeyler sakladığını düşündüğü Yavuz’u itiraf etmeye zorluyor. Fakat sonunda Yavuz’un sakladığı gerçeği öğreniyor. İşte sevilen dizi Söz 38.yeni bölüm fragmanı Söz son 37.bölüm izle Star TV’de!

Söz 36. Bölümünde Neler Oldu?

Söz son bölümünde; Yavuz ve Bahara arasındaki kavga da Bahar’ın korkunç gerçeği öğrenmesi ile başka boyuta taşındı. Bahar bir şeyler gizlediği Yavuz’un sakladığı şeyi öğrenmek için çabaladı. Sonunda öğrendikleri ile şoka uğradı. Çolak ise askerler tarafından sorgulandı. Fakat sorgusunda hiçbir şey söylemedi. Çolak’ın yakalanmasıyla büyük darbe alan terör örgütünü başına ise Agah’ın aradığı Derman geçti. Derman terör örgütünün uyuşturucu kısmına komuta ederken bir anda tüm örgütün komutasını eline aldı . Başa gelir gelmez de Özel Tim’i bitirecek planların düğmesine bastı.

37. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Söz dizisinin ekranlara gelen 37. bölüm fragmanında; Bahar ve Yavuz arasında ipler iyice geriliyor. Bahar kendisinden bir şeyler sakladığını düşündüğü Yavuz’u itiraf etmeye zorluyor. Fakat sonunda Yavuz’un sakladığı gerçeği öğreniyor. Babasının öldürüldüğünü ve babasını öldüren kişinin Yavuz olduğunu öğrenen Bahar şok oluyor. Yavuz da sevdiği kızın babasının ölümünden sorumlu olan kişi olarak bundan sonra ilişkilerinin nasıl devam edeceğini merak ediyor. Bu durumu Erdem Yarbay’a anlattığında; o da çok üzülüyor. Erdem Yarbay ve karısı ise kızların tekrardan hayata adepte etmekle uğraşıyor. Çünkü teröristler tarafından rehin tutulduğu dönemde uyuşturucu verilen ve işkence edilen Nazlı’nın durumu çok kötü. Bir eczaneye ilaç almak için giden Nazlı dehşet saçıyor. Bu yüzden Erdem Yarbay ve karısı kızlarının iyileşmesi için görevden izin alıyor.

Derman ise Tim’e ağır darbe vurmak için harekete geçiyor. Tim her ne kadar Çolak’ı yakalamanın sevincini yaşarken bu defe Derman belası ile uğraşıyor. Derman Türk askerlerine büyük darbe vuracağını düşündüğü ‘’ Medusa Planını ‘ uygulamaya koyuluyor. Bu plan ile Türklerin hareket kabiliyetini sıfırlayacağını söyleyen Derman harekete geçiyor. Akabinde adamlarına talimat vererek Eylem ve Ferit’i kaçırtıyor. Eylem ve Ferit’i izbe bir depoda tutuyor ve ağır işkencelere maruz kalıyorlar. Tim rehin tutulan Eylem ve Ferit’i kurtarmak için büyük bir operasyon başlatıyor. Tim diğer teröristler ile mücadele ederken Agah ve Yavuz ise rehin tutulan Ferit-Eylem ikilisini kurtarmaya çalışıyor. Agah’ın kendini kanıtlamak için tetiği çekerek Eylem’i vurması ise herkesi şok ediyor.

Söz Konusu

Star Tv’nin ilgiyle izlenen askerlerin hayatını konu olan Söz dizisi; sınırda verilen kıran kıran mücadeleyi anlatıyor. Bir grup askerin sınırdan ülkemize girmeye çalışan teröristlere karşı verdiği mücadelenin yanı sıra; dış mihrakların ülkemiz üzerindeki oyunlarını da engelliyor. Yavuz Komutan önderliğindeki bu askeri ekibin canı pahasına verdiği vatan mücadelesinin yanında normal hayatlarını yaşamak için harcadıkları çaba; askerlerimizin ne zorluklar yaşadığını gözler önüne getiriyor.

SÖZ 37.BÖLÜM FRAGMANI

Söz Oyuncuları

Derman ( Timur Acar) : Terör örgütünü bitirmek için kilit isim olan Derman, zeki ve çok kötü bir adamdır. Terör örgütünün uyuşturucu bağlantılarını kontrol eder. Derman’ın en büyük özelliği ise kendisini gizlemesidir. Gerçek yüzünü kimseye göstermez. Bu yüzden sürekli kılık değiştirir. Çolak’ın yakalanmasıyla terör örgütünün başına geçer ve Tim’i bitirmek için korkunç saldırılar planlar. Derman aynı zamanda Yavuz’un annesinin katili ve Agah’ın da baş düşmanıdır.

Agah ( Mehmet Özgür ): Asıl adı ‘’Hamit Karasu’’ olan milli bir istihbaratçıdır. Yıllar önce babasını kaybettiğini sanan Yavuz’un ise babasıdır. Agah oğlu ile karşı karşıya geldikten sonra kimliğini saklamaya devam etmiş fakat işler ikiliden birine zarar vermeye varınca Agah kimliğini açık etti. Çolak’ı bitirecek olan istihbarat ve bilgiye sahip olan Agah , oğlu Yavuz’a destek veriyor.

Aybüke Pusat ( Bahar Doktor ) : Karaağaçlı kasabasında gönüllü doktorluk yapan Bahar , çok zengin bir ailenin kızıdır. Annesi de kendi gibi doktor olan Bahar, aile hastanesinde doktorluk yaparken ani bir kararla tayini kasabaya çıkarıp gider. Her ne kadar ailesi buna izin vermese de, bölgede verdiği doktorluk hizmetiyle büyük saygı görür.

Üstçavuş Mücahit Serdengeçti ( Görkem Sevindik ) : Namı değer Keşanlı dizideki komik karakterlerden biridir. Gözü kara bir kişilik olması sebebiyle tğm tehlikeli operasyonlarda başı çeker. Hayat mottosu savaşmak ve dövüşmek olan Keşanlı, boş zamanlarını da sürekli olarak idman yaparak geçirir. Dizide Üstçavuş Mücahit Serdengeçti karakterini canlandıran Görkem Sevindik; daha önce birçok yapımda yer almıştır.

Başçavuş Ali Haydar Bozdağ ( Mustafa Yıldıran ) : Dizide ekibin abisi ve akıl hocası rolünde olan Ali Haydar; çok dindar ve inançlı olmasıyla bilinir. Cesaretli ve bir o kadarda soğuk kanlı biri olarak göze çarpar. Ali Haydar’ın eşi Fatma ile olan ilişkisi ; askerlerin yuva kurma çocuk sahibi olma gibi temel isteklerinin aslında nasıl zorluklar içinde yaşandığı görülür. Ali Haydar’ın vatan aşkı ve karısına olan aşkı arasında zaman zaman zor durumda kaldığı görülür.

Meriç Aral ( Eylem ) : Annesi Türk babası ise Fransız olan Eylem; kasabada savaş muhabirliği yapar. Bölgede seyreden savaşa ve olaylara karşı olan farklı tavrı ile tepki çeker. Ayrıca haber yapma aşkıyla çoğu zaman hayatını tehlikeye atar.