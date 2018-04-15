Tehlikeli Karım 5.yeni bölüm fragmanı Tehlikeli Karım 4.son bölüm izle Show TV’de

Tehlikeli Karım 5.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Tehlikeli Karım 4.son bölüm izle Show TV’de! Her Pazar saat 20.00’da izleyicisini ekrana kilitleyen Tehlikeli Karım yeni bölüm fragmanları ve son bölüm özeti merak ediliyor. Tehlikeli Karım nefesleri kesecek bir bölümle daha ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Show Tv ekranlarının çiçeği burnunda dizisi Tehlikeli Karım 4. bölümde işler karışıyor. Tehlikeli Karım evli bir çiftin aşk ile başlayan ilişkilerinin gün geçtikçe hayatın da yüklediği telaşla değişimini ele alıyor. Bu değişim sonucunda bir kadının, bir erkeğin ve çevrelerindeki insanların şaşırtıcı bir şekilde nelere sebep olabileceğini suç, aşk ve kara mizah üçgeninde anlatacak olan Tehlikeli Karım izleyicisini her bölüm şaşırtmaya hazırlanıyor.

Tehlikeli Karım 4.bölümde neler oluyor?

Tehlikeli Karım’ın Pazar akşamı ekrana gelecek 4. Bölümünde; ölümün kıyısından bir kere daha dönen Alper artık bu evliliği bitirmeye kararlıdır.

Fidye parasını Çınar’dan alıp, Seda ile birlikte yeni bir hayata adım atmayı planlar. Diğer yandan; ortada başıboş dolaşan 5 milyonun peşine pek çok kişi takılmıştır. Bütün bu köşe kapmaca bir kişinin ölümüyle sonuçlanır. Artık ortada gerçek bir ceset vardır.

TEHLİKELİ KARIM 4.BÖLÜM FRAGMANI

TEHLİKELİ KARIM 3.BÖLÜM ÖZETİ

Karısının katil olduğundan şüphelenen Alper, bir sonraki kurban olmaktan korksa da ondan uzaklaşamaz. Çünkü Derin’in elinde hem Alper ve Seda’nın ses kayıtları hem de kanıt olarak sakladığı zehirli şişe vardır. Adeta karısının elinde rehin kalan Alper bir çıkış yolu ararken, “Kaçırılma olayı sahte ise; fidye parası Derin’in kendisinde” sonucuna ulaşır. 5 milyon lira, karısının ve Fırat Başkomiser’in onu bulamayacağı bir yere kaçmak için yeterlidir. Yapması gereken tek şey parayı bulmaktır.

Tehlikeli Karım Dizisinin Konusu

Show Tv’nin yepyeni dizilerinden biri olan Tehlikeli Karım MF Yapım önderliğinde yayın hayatına başlıyor. Japonya da yayınlanan ve oldukça tutulan bir diziden uyarlanan senaryosu ilgi çekiyor. Uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı Tehlikeli Karım’ın başrollerini;Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, kadroya Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar dahil oldu.

Tehlikeli Karım dizisi; birbirine aşık olan ve evlenen çiftin zamanla değişen ilişkilerini ele alıyor. Kocasını çok seven ve aldatılan bir kadın ne yapabilir sorusunun sorulduğu dizide Derin karakteri verdiği tepkiler ile herkesi oldukça şaşırtıyor. Tehlikeli karım suç, aşk ve kara mizah üçgeninde devam ederken; ne paradan ne de sevgilisinden vaz geçmediği için yaşadıkları ekrana gelecek.

Tehlikeli Karım Dizisinin Oyuncuları

Fırat ( Mustafa Üstündağ ) : Emniyette Baş komiser olan Fırat , mesleğine bağlı , hırslı ve zeki bir polistir. Aynı ekipte bulunan İpek polis ile nişanlıdır. Derin’in kaçırılması olayında soruşturmanın başındadır. Soruşturma süresince dikkatlice olayları incelerken her karşılaştığı sorun olayın daha da kişiselleşmesine yol açar. Fırat bir andan kendini Derin-Alper-Seda aşk üçgenin ortasında bulacaktır.

Seda ( Bige Önal ) : Alper’in çalıştığı şirkette hem iş ortağı olan hem de yıllardır gizlice sevgilisi olan Seda oldukça kötü bir kadındır. Evlatlık büyüdüğü için hiçbir zaman kendini birine ait hissetmemiş ve başkalarının acısına karşı duyarsızlaştırmıştır. Bir şeylere elde etme hırsı karşısındakine acı verecek düzeydedir. Bu yüzden Alper ile mutlu olabilmek için karısı Derin’i öldürmesi için planlar yapmıştır.

SEÇKİN ÖZDEMİR (ALPER BOZTEPE)

1981 yılında İstanbul’da doğan Seçkin Özdemir, Kocaeli İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimini tamamladı. 2011 yılında ‘Leo’ karakterini canlandırdığı ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisi ile tanınan Özdemir, 2011-2012 yılları arasında Özge Özpirinçci’ ile başrollerini paylaştığı ‘Al Yazmalım’ dizisinde rol aldı. Daha Sonra Bir Aşk Hikayesi, Günahkar, Racon Ailem İçin, Acı Aşk adlı dizilerinde rol alan Oyuncu, 2016 yılında Kiralık Aşk dizisinde ‘Pamir’ ve 2017 yılında Ateşböceği dizisinde ‘Barış’ karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında da ‘ Bir Nefes Yeter’ filmi ilk sinema filmi deneyimini yaşamıştır.

Seçkin Özdemir'in Oynadığı Diziler

Acı Aşk/Bulut/2015

Yaban Gülü/Burak/2008

Al Yazmalım/İlyas/2011

Muhteşem Yüzyıl/Leo/2011

Bir Aşk Hikayesi/Korkut Ali/2013

Günahkar/Ali Yusuf/2014

Racon/Adnan/2015

Kiralık Aşk/Pamir/2015

Ateş Böceği/Barış/2017

Seçkin Özdemir'in Oynadığı Filmler

Bir Nefes Yeter/Yaman/2017