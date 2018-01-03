TRT 1 yayın akışı Diriliş Ertuğrul neden yok Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak

Diriliş Ertuğrul 101.yeni bölüm fragmanı ile 3 Ocak 2018 Çarşamba akşamı ekranlarda olacak mı? TRT 1 yayın akışı Diriliş Ertuğrul neden yok? TRT 1 yayın akışı! 3 Ocak TRT ekranlarında bugün neler var? Ekranların sevilen dizisi bu hafta neden yayınlanmadı? Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle takip edilen TRT1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman yayına girecek? sorusuna yanıt arayan Diriliş Ertuğrul'dan hayranlarını üzecek haber geldi.Çarşamba akşamları ekrana gelen dizi, her hafta rakiplerini gölgede bırakarak zirvenin sahibi olmayı başarıyor. Alınan son bilgiliere göre, TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Dirilişin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Aksiyon sahneleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul yeni bölümü yılbaşının ilk haftası nedeniyle yayına bir hafta ara verdi. 27 Aralık 100. bölümü ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatan Diriliş Ertuğrul son bölümde yaşanan tüm detayları ve yeni gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz. Dizinin 100. bölümünde Karacahisar kalesini kuşatmak için harekete geçen Ertuğrul Bey, oğlu Gündüz Alp’in Ares tarafından kaçırıldığını öğrenir ve çılgına döner. Savaşın ve zaferin tüm coşkusunu hissettiğimiz efsane bir bölüm ile izleyenleri atmosferine alan Diriliş Ertuğrul 101.yeni bölümü ile 10 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyor..



DİRİLİŞ ERTUĞRUL BU HAFTA NEDEN YAYINLANMADI?



Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Cengiz Coşkun, Didem Balçın, Hülya Darcan ve Serdar Gökhan gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda dizi setinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle bir hafta geç yayınlanan Diriliş Ertuğrul’un 3 Ocak çarşamba akşamı yeni bölümü ile ekrana gelmemesi akıllarda sor işaretleri oluşmasına sebep oldu. Diriliş Ertuğrul final mi yapıyor? Diriliş Ertuğrul erken final mi yapıyor? Diriliş Ertuğrul 3 Ocak çarşamba neden yok?





İşte TRT'nin yaptığı yazılı açıklama:



Kanalımızda 4 sezondur kaliteden ödün vermeden yayınlanmakta olduğumuz Diriliş "Ertuğrul", siz izleyicilerimizin yoğun ilgisiyle karşılık buldu. Diriliş'in merakla beklenen yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre 101. bölüm 10 Ocak Çarşamba günü izleyici ile buluşacak.





DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINA GİRECEK?



Diriliş Ertuğrul 3 Ocak 2018 çarşamba akşamı yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Sadece Diriliş Ertuğrul değil, yılın ilk haftası bütün dizilerin yeni bölümü yayınlanmayacak. Kanalların reklam anlaşmaları, maliyet hesapları ve vizyonları ilk haftalarda planlandığı için kanallar yılın ilk haftasını tatil yapma kararı alıyor. Çarşamba akşamı yayınlanan Meryem ve Hayat Sırları da tekrar yada özel bölümleriyle ekrana gelecek.



Ares, Ertuğrul'un oğlu Gündüz'ü kaçırmış bunun ardından Ertuğrul, Karacahisar Kalesi'ne baskın yaparak oğlu Gündüz'ü kurtarmıştır. Dizinin final sahnesinde Ertuğrul Oba'da Karacahisar Kalesi'ne saldırı talimatı verdi. Son bölümün ardından yeni bölümde neler olacağı merak edilirken, Diriliş Ertuğrul'un 101. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanı ve 100. bölüm özeti...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



"Bu gaza ile Nikea'nın ve dahi Konstantiniyye'nin fetih yolunu açmış olacağız. Hedefimiz güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan tüm cihandır" diyen Ertuğrul savaşı tamamen başlatacak mı? 10 Ocak Çarşamba akşamı Diriliş'te Ertuğrul geçtiğimiz hafta oğlu Gündüz’ün kaçırılması ile ertelediği Karacahisar kalesini bu haftaki 101. bölümde fetih için cenk edecek. Ertuğrul’un ve Turgut Alp’in yokluğundan istifade eden Bahadır Bey de oğlu ve alpleri ile birlikte Çavdar Obasında Aslıhan hatun’un otağını basar ve Aslıhan hatunun koltuğuna oturur. Bakalım Turgut Alp bu durumda ne yapacak? Turgut Alp Bahadır Beyi öldürecek mi?



Karacahisar Kalesi baskınına hazırlanan Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırıldığını öğrenince kale baskınını ertelemiş ve Gündüz’ü geri kurtarmak için harekete geçmişti. Atsız’ın içeriden verdiği istihbaratlar doğrultusunda alplarıyla beraber kaleye kılık değiştirerek sızan Ertuğrul, Gündüz’ü kurtarıp obaya getirmiş ve gazânın başladığını apaçık ilân etmişti.





Ertuğrul’un Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için kuracağı yeni plan ne olacak? Kaleye ne gibi hamleler yapacak? Karacahisar Kalesi’nin fethi gerçekleşebilecek mi? Tekfur Ares, Ertuğrul’un kaledeki askerlerin bir kısmını öldürüp Gündüz’ü kurtarmasından sonra kale kapılarının kapatılmasını emretmiş ve Türklerle savaşın başladığını söylemişti.



Ares’in bu açık savaşa dair planları ne olacak? Ertuğrul’un kaleye taarruzunu engellemek için ne yapacak? Ertuğrul’u bu sefer de durdurabilecek mi? Sancar’a Turgut’u öldürtüp sonra da obayı basarak beyliği almayı planlayan Bahadır Bey,Turgut’un tuzağı bertaraf edip obaya dönmesinden sonra bu planını gerçekleştirememişti.



Bey olma hırsından vazgeçmeyen Bahadır Bey’in yeni planı olacak? Obayı basmak için hangi hamleleri yapacak? Tekfur Ares’le işbirliğine yanaşacak mı? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey’in planlarını öğrenip bertaraf edebilecekler mi?



Uc beyi olarak Ertuğrul Bey kalenin fethi için toy yapmaktadır. Bahadır Bey'e toydadır. Ares kaleye sızan Alpleri bulmak için toplantı yapar ve hemen akabinde Karacahisar kalesine sızan Alpleri bulur ve hepsini idam eder



Bahadır Bey toya katılmadan önce Sancar Bey ile görüşüp Aslıhan hatunun otağını ele geçirmesini ister. Sancar Bey otağı basar ve Aslıhan hatunu etkisiz hale getirir. Turgut Alp ise o sırada toydadır.



Bahadır Bey istediği Çavdar obasını sonunda ele geçirir. Ertuğrul Bey ve Turgut Alp Çavdar obasını geri almak için obaya baskın yaparlar.



"Bu gaza ile Nikea'nın ve dahi Konstantiniyye'nin fetih yolunu açmış olacağız. Hedefimiz güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan tüm cihandır" diyen Ertuğrul savaşı tamamen başlatıyor







DİRİLİŞ ERTUĞRUL 100. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nikea’dan gelen Tüccar Niko ve Bizans askerî kafilesini basan Ertuğrul, onların kılığında kaleye girip fethi başlatmak için hazırlanmıştı. Hazırlıklar tamamlanıp harekete geçmek üzereyken Yağız Alp, Gündüz’ün kaçırıldığı haberini getirmişti. Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırılması üzerine ne yapacak? Kaleye fetih hareketini erteleyecek mi? Gündüz’ü kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Titan’ın Gündüz’ü obadan kaçırıp kaleye getirmesine sevinen Ares, Gündüz’ün kendinden beklenmeyecek bir hamleyle gözüne taşla vurması sonucu gözünden yaralanmıştı. Ares’in gözü kör mü olacak? Ares, Gündüz’e karşı nasıl bir tavır gösterecek? Gündüz’ü kaçırdıktan sonra Ertuğrul’a karşı yeni hamleleri ne olacak? Gündüz’ü elinde tutup planladığı gibi bundan sonra bir şövalye olarak yetiştirebilecek mi? Bahadır Bey, Sancar ve dağdaki alplarıyla beraber Çavdar Obası’nı ele geçirmek için harekete geçmiş, kendilerini takip edip planlarını öğrenen Kırca’yı da öldürmüştü. Bahadır Bey obayı ele geçirmek için ne yapacak? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey’e mani olabilecek mi? Bu kalkışma, Çavdar Obası’nda ne gibi gelişmelere sebep olacak?







YENİ OYUNCULAR KİMLER?



ORHAN KILIÇ



Türkiye’de bir süre dizilerde rol alamayınca ZDF’den gelen film teklifi üzerine bir yıl önce eşi ve oğluyla doğup büyüdüğü Berlin’e yerleşen oyuncu Orhan Kılıç, ekranlara döndü.



Son olarak 2015 yılında Kara Kutu dizisinde rol alan 42 yaşındaki Kılıç, Ali Eyüboğlu'nun haberine göre ‘Diriliş Ertuğrul'da ‘Atsız Bey’ karakteriyle ‘Aksakallıların adamı’ görevini yapacak. Dizinin yeni sezonu ise 25 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak.



92’nci bölümü yayınlanacak diziye Kılıç, 94’üncü bölümde olarak dahil olacak.



ASLIHAN GÜNER



Şu sıralar 'Ver Kaç' isimli filmle beyazperdede boy gösteren Aslıhan Güner de yeni sezon öncesi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna katılmıştı.



Daha önce Çemberimde Gül Oya, The İmam, Asi, Sevda Çiçeği, Yuvamı Yıkamazsın, Şefkat Tepe, Sümela'nın Şifresi, Bir Zamanlar Osmanlı, Kehribar, Muhteşem yüzyıl Kösem gibi film ve dizilerde rol alan 29 yaşındaki oyuncunun dizide hangi rolü canlandıracağı merakla bekleniyor.



GÜRBEY İLERİ



Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mehmet karakteriyle başarılı bir performans sergileyip adını geniş kitlelere duyuran genç oyuncu Gürbey İleri, geçtiğimiz sezon Sevda Kuşun Kadında dizisinde rol almıştı. 29 yaşındaki oyuncu son rol aldığı dizi projesinin final yapmasının ardından Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu.