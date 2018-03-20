Ufak Tefek Cinayetler 22.yeni bölüm fragmanı Ufak Tefek Cinayetler son 21.bölüm izle Star TV’de! Ekranların gerilim dizisi Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti haberimizde yerini alıyor. Ufak Tefek Cinayetle her Salı saat 20.00’da izleyicisiyle buluşuyor. Ufak Tefek Cinayetler 21. bölüm fragmanı iki parça halinde ekranlara geldi. Oya hastanede. Son bölüm Oya’nın dolabın içinde bulunmasıyla bitmişti. İşler bu noktaya nasıl geldi? Burcu ve Mehmet, düğün gününe gelmişti. Arzu, büyük bir hamle yaparak düğüne gitti. Öncesinde kızlar grubu birbirleri ile tartışarak Oya’yı hedef haline getirmişti. Ufak Tefek Cinayetler 21. bölüm fragmanı düğünün dağıldığını mı söylüyor? Oya apar topar hastaneye kaldırılır. Yanında her zaman olduğu gibi Edip vardır. Oya’yı hasta yatağında ziyaret eden birtek Edip değildir. Serhan’da oradadır. Bir yandan Burcu, hamilelik yalanını sonlandırmak için bir çözüm bulur. Arzu, Burcu’yu sıkıştırır. İşte merak edilen Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izleme linki..

Ufak Tefek Cinayetler 20. Bölümde Yaşananlar

Ufak Tefek Cinayetler 21. bölüm fragmanı iki parça halinde ekranlara geldi. Oya hastanede. Son bölüm Oya’nın dolabın içinde bulunmasıyla bitmişti. İşler bu noktaya nasıl geldi? Burcu ve Mehmet, düğün gününe gelmişti. Arzu, büyük bir hamle yaparak düğüne gitti. Öncesinde kızlar grubu birbirleri ile tartışarak Oya’yı hedef haline getirmişti. Merve, Pelin ve Arzu, Oya’ya öfke doludur. Oya’nın ortadan kalkmasını isteyen bir kişi daha vardır; Burcu. Kendisiyle ilgili gerçeği tek bilen kişi Oya’dır. Mehmet’e bütün gerçeği söyleyeceğini bildiği için Oya, onun için bir tehdittir. Bu gruptan birisi Oya’yı dolaba kapatır. Tam nikah anına yaklaşılmışken bir çığlıkla bütün salon donakalır.

Ufak Tefek Cinayetler 21. Bölümde Yaşanacaklar

Ufak Tefek Cinayetler 21. bölüm fragmanı düğünün dağıldığını mı söylüyor? Oya apar topar hastaneye kaldırılır. Yanında her zaman olduğu gibi Edip vardır. Oya’yı hasta yatağında ziyaret eden birtek Edip değildir. Serhan’da oradadır. Bir yandan Burcu, hamilelik yalanını sonlandırmak için bir çözüm bulur. Arzu, Burcu’yu sıkıştırır. Duydukları karşısında Oya’yı dolaba kapatanın Burcu olduğunu çözer. Mehmet dahil herkes Arzu’yu suçlarken, gerçeği bulması Arzu’nun başına başka bir bela getirir. Burcu kendisini merdivenlerden atar. Böylece bebeğin düştüğünü söyleyebilecektir. Mehmet ve Burcu’nun karşısına Oya çıkar. Ona destek olmak için Serhan da gelir. Mehmet, bebeğini düşürdüğü için Burcu’yu savunmaya çalışırken, Oya gerçeği söyler. Artık bir bebek olmadığını Mehmet’te öğrenir. Bunun sonucunda ne yapacaktır? Arzu, aklanabilecek mi? Bu olay Serhan ve Oya’nın tekrar yakınlaşmasını sağlayacak mı?

Ufak Tefek Cinayetler Konusu

Sarmaşık, İstanbul’un en lüks sitelerinden biridir. Muhteşem bir düzene sahip bu sitede yaşayanlar göründükleri kadar mutlu mudurlar? Sarmaşık için en sıradan günde bile yaşanan olaylar, başkaları için felaket olarak tanımlanabilir. Oysa Sarmaşık bunlara alışıktır. Kendi içlerindeki düzenleri devam ederken, birden Sarmaşık çetesinin liseden arkadaşları olan Oya karşılarına çıkar. Kavga daha da büyür. Artık Sarmaşık’ta limitler artmıştır. Oya’nın Sarmalık’a gelmesi dengeleri alt üst eder. Merve, iktidarını kaybetmek üzeredir.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 21.BÖLÜM FRAGMANI

Ufak Tefek Cinayetler Oyuncuları

Edip (Selim Bayraktar)

Edip, kızların lisedeki hocaları. Aynı zamanda Oya ile birlikte kurbanları da. Öğretmenlikten atıldıktan sonra editörlük yaparak yaşamını devam ettirir. Yemek yemeyi, edebiyatı, kaliteli yaşamayı sever. Olaylara bakışı diğerlerine göre daha farklıdır. Çoğu zaman yaşananlar Edip’in sesiyle yorumlanır.

Irak doğumlu Selim Bayraktar’ın babası Köyceğizli, annesi Kerkük’lüdür. Irak ordusuna alınmak istemesiyle ailesi Türkiye’ye kaçar. Burada eğitimine devam eder. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü bitirir. Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı Sümbül Ağa karakteri ile tanınır.

Serhan (Mert Fırat)

Tartışmasız Sarmaşık’taki en etkileyici adamdır. İşinde başarılı, hoş görünümlüdür. Merve ile evlidir ama gerçekte birbirleri ile tamamen farklıdırlar. Serhan, sevgisiz bir ailede büyümüştür. Bütün olumlu yönlerine rağmen, karanlık bir tarafı da vardır. Merve, gençliğinde onunla ilgilenen tek insandır. Buna kanarak kendisi ile ilgisi olmayan bir evlilik yapar. Hayattaki en değerli varlığı kızıdır. Nazik, centilmen, ölçülü ve düşünceli olmasına rağmen, bir anda öfkelenebilir.

1981 doğumlu Mert Fırat, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mezunudur. Binbir Gece, Kapalıçarşı, İntikam gibi dizilerde oynar. Senaryo yazarlığı da yapar. Başka Dilde Aşk, Bir Varmış Bir Yokmuş, Atlıkarınca, Kelebeğin Rüyası ise rol aldığı sinema filmleri arasındadır. MErt Fırat, tiyatro oyunculuğuna da devam eder. Bir yandan da İhtiyaç Haritası adlı yardım kuruluşunun da kurucuları arasındadır ve bu organizasyon için çalışmalarına devam eder.

GÖKÇE BAHADIR

Gökçe Bahadır 9 Kasım 1981’de İstanbul dadoğmuştur. Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Bir yandan da Fenerbahçe FM’de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV’de VJ’lik, ardından Show TV’de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı. Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı. Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk’te yayınlanan JoJo adlı çocuk programını sundu. Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. Kanal D de yayınlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile daha çok ünlenmiş ve ödüller almıştır. Star tv’de yayınlanan Aramızda Kalsın isimli dizide Yadigâr karakterini canlandırmıştır. Oyuncu Hatırla Gönül dizisinde Gönül karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Kanal D’de yayınlanmaya başlamış olan Adı Efsane dizisi, başrol oynadığı diğer bir yapımdır. 20. bölümde diğer başrolleri Erdal Beşikçioğlu ve Rojda Demirer’in yaptığı gibi, diziden ayrılmıştır., Çanakkale Yüzyıllık Mühür, Hayat Şarkısı, Arka Sokaklar ve İsimsizler’in kadrosunda yer almıştır.

ASLIHAN GÜRBÜZ

Aslıhan Gürbüz kimdir, Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. BabasıEskişehir Seyitgazi’lidir. 5 yaşında babasının işi nedeniyle, İstanbul’dan, Bursa İnegöl’e taşınmışlar. İnegöl’de ikamet eden babası Turgut Gürbüz vefat etti. Bursa’nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulunda okudu. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Son sınıfta okurken bir trafik kazası geçirdi, beş ay yatalak yaşadı.

Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Kanal D ekranlarında 2009 yılında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ulaş İnaç’ın yaptığı ve “Bir Bulut Olsam” dizisinde, baş rollerinde Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan Düzyatan, ve Meral Okay ile birlikte Aslıhan Gürbüz de rol aldı. 2010 yılından 2012 yılına kadar atv’de yayınlanan Türk sit-com “Yahşi Cazibe” dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe’yi canlandırdı. Senarist ekibinin başında Gani Müjde, oyuncular iseHakan Yılmaz, Aslıhan Gürbüz, Bekir Aksoy, Sezai Aydın, Gökçe Özyol gibi oyuncular idi. 14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D Ekranlarında gösterime giren “Zeytin Tepesi” dizisinde başrol oyuncusu olarak Aslıhan Gürbüz oynuyor. Diğer rollerde Tayanç Ayaydın, Atilla Saral, Zerrin Sümer,Haldun Boysan, Salih Bademci, Ayça Varlıer, Hakan Karahan gibi sanatçılar var. Zeytin Tepesi’nin yapımcılığını MF Yapım Faruk Bayhan ve Faruk Aksoy üstlendi. Aslıhan Gürbüz, Temmuz 2011 yılında oyuncu Kerem Kupacı ile evlendi. Gani Müjde ve eşi Belma Canciğer’le tekne tatili yaparken tekne kaptanı Gani Müjde nikahlarını kıymıştır. Ocak 2014 de de boşandılar.

TÜLİN ÖZER

Artvin kökenli bir ailenin çocuğu olarak 24 Aralık 1979 İskenderun'da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Yeditepe Oyuncuları’nda burslu olarak öğrenimine devam etmiştir. Semih Kaplanoğlu’nun “Meleğin Düşüşü” filmi ile “En iyi kadın oyuncu” Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizide canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır. 12 Kasım 2015 tarihinde başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Ahmet ‘in annesi Handan Sultan’ı canlandırmıştır. Ocak 2016’da bir bisküvi markasının reklamında oynamıştır ve 20 Ocak 2017’de Kötü Çocuk filminde oynamıştır.