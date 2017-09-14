Ver Elini Aşk 3. Bölüm fragmanı yayında mı? Ver Elini Aşk 2. Bölüm Kanal D’de

Ver Elini Aşk son 2. Bölüm izleyicisi ile buluşuyor. Ver Elini Aşk 3. Bölüm fragmanı merakla araştırılıyor. Kanal D’nin yeni sezon dizileri arasında yer alan Ver Elini Aşk yeni bölümleri ile Perşembe akşamları saat 20.00’da ekranlara geliyor. Başrollerinde Ali İl, Sevda Erginci, Köksal Engür ve Asuman Dabak'ın olduğu dizide Amerika’da doktora yaparken yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden doğan kızıyla İstanbul’da yaşayan son derece çapkın ve sorumsuz bir metropol insanı olan Kaan ile ablasını bulmak için köyden İstanbul’a gelen, dediğim dedik Antepli bir köylü kızı olan Ayperi’nin hikayesi anlatılıyor. Ver Elini Aşk son bölümde Kaan’ın bir bebeği olduğunu öğrenen ve soluğu torununun evinde alan Emin Ağa’ya karşı Kaan boş durmadı ve hayatlarını etkileyecek olan Ayperi ile evliyiz yalanını söyledi. . Ver Elini Aşk 2. Bölüm fragmanı ve Ver Elini Aşk 1. Bölüm izleme linki haberimiz içerisinde yer alacak. Başroldeki Kaan'ın tanıtımnda şu cümleler yer alıyor: Gaziantepli bir ağanın torunu. 30 yaşında. Zeki, serseri, şeytan tüyü sahibi, son derece çapkın ve sorumsuz bir metropol insanı. 9 aydır hayatının anlamı kapısının önünde bulduğu minik kızı Su. Hayattaki en büyük direnci, dedesinin otoritesine karşı gelmesi. Ne Gaziantep'e dönmek istiyor, ne de dedesinin bulduğu köylü kızıyla evlenmek. VER ELİNİ AŞK SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

VER ELİNİ AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Kaan’ın bir bebeği olduğunu öğrenen ve soluğu torununun evinde alan Emin Ağa’ya karşı Kaan boş durmaz ve hayatlarını etkileyecek olan Ayperi ile evliyiz yalanını söyler. Su bebek karşısında yelkenleri suya indiren Emin Ağa’nın, Kaan ve Ayperi’ye karşı şüpheleri vardır. Ayaküstü onlarca yalan söylemeye alışık olan Kaan’ın patronu olan Fulya’ya söylediği yalan ise, döner dolaşır başına öyle büyük bir iş açar ki, Kaan ile dedesi restleşir. Bu restleşme Ayperi, Kaan ve Emin Ağa’yı farklı yollara sürükler.

VER ELİNİ AŞK KONUSU

Amerika’da doktora yaparken yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden doğan kızıyla İstanbul’da yaşayan son derece çapkın ve sorumsuz bir metropol insanı olan Kaan ile ablasını bulmak için köyden İstanbul’a gelen, dediğim dedik Antepli bir köylü kızı olan Ayperi’nin yolları kesişir. Kaan’ın dünyalar tatlısı bebeği Su’ya dadılık yapmaya başlayan Ayperi ile Kaan her konuda zıtlaşsalar da bilmedikleri bir şey vardır. Onların kaderleri bundan yıllar önce Kıbrıs Savaşı sırasında birlikte yazılmıştır.

VER ELİNİ AŞK OYUNCU KADROSU

Ali İl (Kaan Tuğlu)

Gaziantepli bir ağanın torunu. 30 yaşında. Zeki, serseri, şeytan tüyü sahibi, son derece çapkın ve sorumsuz bir metropol insanı. 9 aydır hayatının anlamı kapısının önünde bulduğu minik kızı Su. Hayattaki en büyük direnci, dedesinin otoritesine karşı gelmesi. Ne Gaziantep'e dönmek istiyor, ne de dedesinin bulduğu köylü kızıyla evlenmek.

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Sevda Erginci (Ayperi Erdem)

Antep'in bir köyünde yaşayan bir ailenin, iki kızından küçüğü. 22 yaşında. Babası onları terk etmiş. Annesi de kısa bir süre sonra ölmüş. Dedesi, ninesi ve ablasıyla yaşarken, çok sevdiği ablasının evden kaçmasıyla yıkılmış. O despot bir iyilik perisi. Aşırıya kaçan yardım etme arzusu var. Aşırı derecede gelenekçi ve çok becerikli. Herkese yetecek kadar da sevgi dolu bir kalbe sahip ama sinir olduğunun da canına okur.

Köksal Engür (Mehmet Emin Adanalı)

Kaan’ın dedesi. Gaziantep'in en zenginlerinden. Ağa ama şehirde bir konakta yaşıyor, torunlarını Amerika'da okutsa da köklerinden ve geleneklerinden hiç kopmuyor. Çok otoriter biri, son derece katı, despot ve gelenekçi. Aslında sevgi dolu bir kalbi var ama onun koyduğu kuralları kimse yıkamaz. Onun aile çatısı altında yaşayan herkes, onun kuralları ile yaşamak zorunda.