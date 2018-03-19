Yasak Elma oyuncu kadrosunda kimler var konusu nedir Yasak Elma yeni bölüm ne zaman

Yasak Elma oyuncu kadrosunda kimler var konusu nedir yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. Fox TV’nin yeni dizisi Yasak Elma bugün FOX’ta izleyicisi ile buluşacak, Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci’nin başrollerini paylaşacağı, yapımcılığını Med Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı ‘’Yasak Elma dizisi ikinci bölümü ile 26 Mart Pazartesi akşamı 20.00’de başlıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile ilgili dikkat çeken Yasak Elma dizisinde Yıldız’ın hayatı Ender Argun’la tanışınca değişir. Ender’in amacı Halit’ten boşanma planına Yıldız’ı alet etmektir. Ender’in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit’in ortağı Alihan’ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar. İşte Yasak Elma konusu, oyuncuları ve yeni bölümlerinden detaylar....







YASAK ELMA GENEL KONUSU NEDİR?



Çekimleri İstanbul’da devam eden dizide; Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.







Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür.



Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.



YASAK ELMA 1. BÖLÜM FRAGMANI







YASAK ELMA 1. BÖLÜM KONUSU



Yıldız’ın hayatı Ender Argun’la tanışınca değişir. Ender’in amacı Halit’ten boşanma planına Yıldız’ı ait etmektir. Ender’in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit’in ortağı Alihan’ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar.









“Yasak Elma” ikinci bölümü ile 26 Mart Pazartesi 20.00’de FOX’ta!



YASAK ELMA OYUNCULARI



Talat Bulut kimdir?



Halit Argun



Türkiye’nin en zengin adamlarından biridir. İyi, çalışkan ve saygın bir iş adamıdır. Tek sorunu çapkınlığıdır. Güzele, gençliğe çok meraklıdır. Yanında hep bakımlı ve güzel bir kadın görmeye alışmıştır. Evli olduğu kadınlara boşanırken tek kuruş vermeyen, mücevherleri bile kendi özel kasasında korumaya alan garantici biridir. Kadınların ilgisi olmadan yaşayamaz ve kadınlar tarafından ilgi görmek ve sevilmek ister.



Şevval Sam kimdir?



Ender Argun



Sosyetik tanımının sözlükteki gerçek karşılığı ve tam bir cemiyet kadınıdır. Güzelliğinin doruğundayken de Halit Argun gibi çapkın, evli ve milyarder iş adamının yanına sekreter olarak girmeyi başarmıştır. Enerjisi, becerisi, çalışkanlığı ve kadınlığıyla da yıllardır hayalini kurduğu hayata Halit’ten hamile kalarak ve bunu bir süre gizleyerek kavuşmuştur. Paraya ve güce aşıktır.



Onur Tuna kimdir?



Alihan Taşdemir



İstanbul’un en gözde ve en yakışıklı bekarıdır. Gittiği her yerde dikkatleri üzerine toplar. Kadınlar etrafında pervanedir. Mükemmeliyetçidir, asla hata kabul etmez. İşince acımasızdır, ikinci bir şansı asla vermez. Hayatta değer verdiği ve güvendiği kişiler azdır. Acımasız görünmekten hoşlanır. İnsanların ondan çekinmesini ister.



Eda Ece Kimdir?



Yıldız Yılmaz



Gencecik yaşına rağmen hayatından sıkılmıştır. Ona göre mutluluğun anahtarı zengin bir koca bulup evlenmek ve lüks içinde bir hayat yaşamaktır. Sosyeteye ve lüks insanlara hayranlık duyar. Yıllar sonra Ender’in teklifiyle hayatının değişebileceğini anlayıp, aklını Halit’i tavlamak ve onun karısı olabilmek için kullanacaktır.



Şafak Pekdemir kimdir?



Zehra Argun



Halit’in ilk eşinden olan kızıdır. Halit’in çocuklarının içinde en büyüğü ve çok iyi bir abladır. Her zaman babasının bütün eşlerini kıskanmıştır. Bugüne kadar hiç aşık olmamıştır, içten içe evde kalmış olduğuna inanır.