Yüksek Sosyete final bölümü yayınlandı

Yüksek Sosyete final bölümü ile ekranlara geldi. Star TV’nin reytinglerde aradığını bulamayan dizisi Yüksek Sosyete 26.bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin takipçileri sosyal medyada finale üzülürken, Yüksek Sosyete final neler yaşandı? Yüksek Sosyete final bölümünde yaşananlar ve Yüksek Sosyete final izleme linki haberimizde.

YÜKSEK SOSYETE FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Ait oldukları yeri arayan Kerem ve Cansu'nun hikayesi ile başladı Yüksek Sosyete... Karşılarına engeller ve sınavlar çıksa da birbirinden asla vazgeçmeyen iki aşığın hikayesi... Final bölümünde onlar ait olduğu yeri bulacak ama bunun için herkes kolay ikna olmayacak.

Cansu ve Kerem aşkının en büyük engeli olan Süreyya, geçmişten gelen birinin kalbini aralamasıyla aşkın büyüsüne inanacak. Ece ve Mert aşkında sürpriz bir gelişme yaşanacak. Bedia ve Ece'yi bir acı, ortak noktada buluşturacak. Süreyya ve Levent aşkı içinse artık hiçbir engel kalmayacak... En sonunda ise aşk; zengin fakir ayrımı yapmadan, umudun olduğu bir aile sofrasında tüm kahramanlarımızı bir araya getirecek.

YÜKSEK SOSYETE NEDEN FİNAL YAPTI?

Bildiğimiz üzere Yüksek Sosyete dizisi Perşembe gününden Cumartesi gününe alındı. Perşembe akşamları aldığı çok iyi reytinglere rağmen sırf yerini Cesur ve Güzel’e bırakmak için gün değiştiren Yüksek Sosyete ne yazık ki Cumartesi akşamları bekleneni veremedi.