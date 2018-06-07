NATO eski Genel Sekreteri Rasmussen: Rus tanklarını vurabiliriz

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen Alman gazetesi Die Welt'e verdiği röportajda, “Rusya şu anda Ukrayna'ya asker gönderme çalışması içinde, NATO, Rus tankların saldırısına karşı koyabilir. Ruslar Ukrayna’ya hücum ederse NATO Rus tanklarının rahatlıkla vurabilir” dedi.

Öte yandan, Rasmussen, ittifakın barışı korumak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğine dikkat çekti.