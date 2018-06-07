NATO eski Genel Sekreteri Rasmussen: Rus tanklarını vurabiliriz
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Rusya Ukrayna'ya girerse buna karşılık verebiliriz dedi.
- İHA
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen Alman gazetesi Die Welt'e verdiği röportajda, “Rusya şu anda Ukrayna'ya asker gönderme çalışması içinde, NATO, Rus tankların saldırısına karşı koyabilir. Ruslar Ukrayna’ya hücum ederse NATO Rus tanklarının rahatlıkla vurabilir” dedi.
Öte yandan, Rasmussen, ittifakın barışı korumak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğine dikkat çekti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.