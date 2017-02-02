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Pakistan'ın en çok aranan katillerinden biri öldürüldü

Pakistan'da 100'den fazla kişinin katili olduğundan şüphelenilen suç çetesi lideri Nur Muhammed'in güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada başından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

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"Rangers" olarak da bilinen Pakistan Sınır Muhafızları Birliği'nden yapılan açıklamada, ülkenin en çok aranan suçluları listesinde yer alan "Baba Ladla" lakaplı 32 yaşındaki Muhammed ile iki yardımcısının öldürüldüğü belirtildi.

Çatışmada iki güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti.

Cinayet, fidye için adam kaçırma, hırsızlık ve gasp suçlarından aranan Muhammed'in yakalanması için 33 bin dolar ödül belirlenmişti.

 

 

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