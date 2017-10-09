29 yaşındaki öğretmen evlendikten 3 gün sonra hayatını kaybetti

İngiltere'nin Essex şehrinde ilkokul öğretmenliği yapan Katie Sutterby'in normal bir hayatı vardı. Evlenmeyi planladığı bir erkek arkadaşı bir de çok sevdiği bir işi.

Bir doktor kontrolü sırasında bağırsak kanseri olduğunu öğrenince hayatı kökünden değişti. Erkek arkadaşı ile bir sonraki yıl evlenmeyi planlıyorlardı ancak Wll Arnold haberi alır almaz genç kadına evlenme teklif etti.

Erkek arkadaşı ile bir sonraki yıl evlenmeyi planlıyorlardı ancak Wll Arnold haberi alır almaz genç kadına evlenme teklif etti.

5 hafta içerisinde tüm hazırlıklar tamamlandı ve unutulmaz bir düğün yapıldı. Düğünden sadece 3 gün sonra Sutterby hayatını kaybetti.

Ürün tasarım asistanı olarak çalışan Arnold, "Çok sağlıklıydı ve sadece 29 yaşındaydı. Koşmaktan ve aktif yaşamaktan büyük keyif alırdı. Spor salonuna gitmeyi sevenlerdendi. Temmuz ayının sonlarına doğru hazımsızlık gibi şikayetlerle eczaneye gittik. Belirtiler devam edince doktora gitti. Muhtemelen böbrek taşı olduğunu düşünerek taramaya gönderdiler."

Taramaların ardından kanserin bağırsak ve karaciğere yayılmış olduğunu öğrendiler. Kocası, 'Katie inanılmaz derecede pozitif ve güçlü kaldı' diyerek süreci anlatıyor.