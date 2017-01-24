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3 aşamalı ateşkes şartı

Astana görüşmelerine katılan muhalifler ateşkesin kalıcı hale gelmesi için üç aşamalı süreci gündeme getirdi: Tüm taraflar ateşkese uymalı, insani yardım ulaştırılmalı ve siyasi tutuklular serbest bırakılmalı.

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MİRAY VURMAY GÜZEL (Suriye Türkmen Meclisi Genel Koordinatörü): Suriye Muhalefeti olarak görüşmelerde henüz yolun başındayız. Görüşmelerin gündemi öncelikle netleşmeli. Ateşkesin kapsamlı bir şekilde uygulanması ve gözetilmesi için üçlü bir mekanizma kurulması planlanıyor. Bu ateşkesin sağlıklı bir şekilde sürmesi için önemli. Siyasi konular görüşülmeye başlanmadan önce yapılması gerekenler var. Tüm taraflar ateşkes gerekliliklerini yerine getirmeli, kuşatma altında yaşayan sivillere insani yardım ulaştırılmalı, siyasi tutuklular serbest bırakılmalı. 

CEMİL DOĞAÇ İPEK (Suriye Türkmen Meclisi, Dış Politika Danışmanı): 2017’de Rusya ve Türkiye’nin inisiyatif alması ile birlikte Suriye için barış görüşmeleri önce Astana’da sonrasında da Cenevre’de yapılacak. Türkmenler’le ilgili atılacak tüm adımların uzun vadede kazanım getirmesi hukuki statünün sağlamlığına bağlı. 2014 yılında Ukrayna’da Kırım Tatar Türklerinin kazandığı ‘yerel halk statüsü’ örnek aldığımız bir model. Türkmenler olarak öncelikli hedefimiz bir statü belgesi kazanmak. Çünkü hukuki statü ilerleyen yıllar için (üstü silinmiş bile olsa) bir tapudur. 

 

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