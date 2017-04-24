Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Nijerya'da 3 intihar bombacısı öldürüldü

Nijerya'nın Madiguri kentinde terör örgütü Boko Haram mensubu 3 intihar bombacısı öldürüldü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nijerya'nın Borno eyaletindeki Madiguri şehrinde bugün eylem hazırlığındaki 3 intihar bombacısı öldürüldü. Borno polis yetkilileri, yaptıkları açıklamada eylem hazırlığındaki terör örgütü Boko Haram mensubu 3 intihar bombacısının öldürüldüğünü bildirdi. Yetkililer, "3 kadın intihar bombacısı bugün Jere bölgesindeki Mamanti köyüne girmeye çalıştı. İntihar bombacılarının yolu polis tarafından kesildi" dedi. Polis, intihar bombacılarından 2'sinin öldürüldüğünü, diğerinin ise kendini patlattığını bildirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Podyumların yıldızıydı şimdi koyun otlatıp tavuk besliyor

Podyumların yıldızıydı şimdi koyun otlatıp tavuk besliyor

Dünyanın en sıradışı yolları

Dünyanın en sıradışı yolları

iPhone 7'ye sıradışı dayanıklılık testi

iPhone 7'ye sıradışı dayanıklılık testi

Teröristlere yönelik operasyonu 2'inci Ordu yönetti

Teröristlere yönelik operasyonu 2'inci Ordu yönetti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA