5 bin yıllık mağara sanatı

Bottswana, Phuthiatsana ve Maclear bölgelerindeki 14 mağarada araştırma yapan bilim insanları, sanat eserlerini andıran resimlerin amaç ve anlamları konusunda ilerleme kaydetti. Ancak arkeologlar bugüne kadar resimlerin yapılış tarihi konusunda karanlıktaydı. İlk kez uygulanan hızlandırıcı kütle spektrometresi tekniğiyle resimlerin milattan önce 5732-4420 tarihleri arasında yapıldığı tespit edildi. Uzmanlar, mağara sanatının Afrika’dan göçle tüm dünyaya yayıldığını düşünüyor.