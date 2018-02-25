6 soruda Doğu Guta’da ne oluyor?

Suriye’nin başkenti Şam’a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Doğu Guta muhaliflerin elinde kalan ve sivil yoğunluğunun bulunduğu İdlib’den sonraki ikinci bölge. Esad, barış masası kurulmadan muhaliflerin denetimindeki bölgeleri ele geçirmek ve ÖSO’yu saf dşı bırakmak istiyor.

- Guta’da El Kaide var mı?

El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir’uş Şam örgütü Guta’da yok. Bölgenin güneyinde Suudi destekli Ceyş’ül İslam, kuzeyinde ise Feylek El Rahman bulunuyor. Her iki grup da barışın tesisi için toplanan Astana zirvesine katılımcısı konumunda.

- Bölgedeki muhalifler Şam için tehdit mi?

Kasım ayından beri dünyayla ilişkisi kesilen Guta’dan son bir ayda başkent Şam’a herhangi bir saldırı olmadı. Rejim güçleri ise son bir haftada bölgeye 500’den fazla hava saldırısı düzenledi.

- Siviller canlı kalkan mı yapılıyor?

Yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı Guta, 2013’ten beri rejimin kuşatması altında. Kasım ayından beri dünyayla ilişkisi kesilen bölgede binaların yüzde 80’i kullanılamaz halde. Gıda ve ilaç sıkıntısı çekilen bölgede, siviller, sığınaklarda ölümü bekliyor. Gutalılar sadece gıdaya erişmek için dışarı çıkabiliyor.

- Gutalılara kim yardım ediyor?

Esad’ın yoğun bombardımanına maruz kalan muhaliflerin kontrolündeki bölgede arama-kurtarma çalışmalarını her bölgenin gönüllü yerel halkından oluşan ve ‘Beyaz Baretliler’ olarak bilinen sivil savunma yetkilileri yürütüyor.

- Esad siviller için ne önerdi?

Doğu Guta’yı dümdüz edeceklerini bildiren Esad rejimi, Guta’da yaşayan sivil veya savaşçı herkesin İdlib’e gönderilmesini talep ediyor. Rejimin ‘kaçın’ teklifini kabul etmeyen muhalifler, öncelikle bombardımanın durdurularak insani yardımların bölgeye girişine izin verilmesini istiyor.