BM’deki sistem zulmü arttırıyor

ngiltere ve Fransa’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sunduğu, Suriye’de Esad rejiminin İdlib’e düzenlediği kimyasal saldırının araştırılmasına yönelik karar tasarısının Rusya tarafından veto edilmesi tartışma yarattı. Kimyasal saldırının soruşturulmasını istemesine rağmen Moskova yönetiminin tasarıyı reddetmesiyle, BMGK’nın işleyişi hakkında tartışmalar başladı.

TALEP KANADA’DAN

Rusya’nın Suriye’de Esad yönetiminin meşruiyetini sorgulayan bir tasarıyı sekizinci kez reddetmesiyle Fransa’nın BM Büyükelçisi François Delattre hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. Konu hakkında açıklama yapan Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ise, BM’deki aksak düzene dikkat çekerek “Bu sistem Suriye’deki zulmün faillerinin hesap vermesini önlüyor” dedi. Toplantıya katılan 15 ülkenin lehte oy verdiğini vurgulayan Freeland, Esad müttefikleri Rusya ve İran’ı kimyasal silah kullanımını kınayan uluslararası toplulukla bir araya gelmeye çağırdı. Veto kararından sonra BMGK katılımcıları arasında söz düellosu da başladı.

İngiltere’nin BM Büyükelçisi Matthew Rycroft Rusya’ya rağmen Esad rejiminden saldırıların hesabını soracaklarını dile getirirken, Fransa’nın temsilcisi Delattre da “Bir kez daha, savunduğumuzu beyan ettiğimiz temel değerleri muhafaza etmekte başarısız olduk” diyerek BM’deki çarpık düzene dikkat çekti.

HANİ MASUMDUNUZ?

Moskova’nın tutumuna yönelik en sert eleştiriyse ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley’den geldi. Kimyasal saldırının araştırılmasını talep ettikten sonra Rusya’nın soruşturmaya engel olduğunu vurgulayan Haley, “Eğer rejim masumsa bu tasarıda talep edilen bilgiler onları haklı çıkarırdı” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM’nin sistem sıkıntısını daha önce “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek gündeme getirmişti.

Rus ile İngiliz elçi oturumda tartıştı

BMGK’daki oturumda gergin dakikalar da yaşandı. İngiltere’nin BM Büyükelçisi Rycroft’un Moskova’ya ‘katil ve barbar Esad’la hareket ediyorsunuz’ demesiyle Rusya’nın BM Büyükelçisi Yardımcısı Safronkov’dan sert yanıt geldi. “Rusya’ya hakaret etmeye cüret etme!” diyen Safronkov, İngiliz meslektaşına ‘sen’ diye hitap ederek “Gözlerini kaçırma! Bana bak! Neden gözlerini kaçırıyorsun?” ifadelerini kullandı. Londra yönetimini, ateşkesin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran’a hakaret etmekle suçlayan Safronkov, İngiltere’nin Suriye’de barış için ne yaptığını sordu.

Çikolatalı pastaçekimser oy getirdi

Rusya’nın BMGK’daki vetosu doğal karşılanırken, daha önce Moskova ile birlikte hareket eden Çin’in çekimser kalması dikkat çekti. Oylamaya ilişkin Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Yönetimimiz kimyasal kullanmasına karşı çıktığını yinelemektedir” denilirken, ABD Başkanı Donald Trump’tan konu hakkında ilginç bir demeç geldi. Fox kanalına konuşan Trump, geçen hafta ağırladığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i Esad’ı vurmasına ilişkin bilgilendirdiği sırada dünyanın en güzel çikolatalı pastasını yediklerini açıkladı. Misafirinin saldırıyı onayladığını vurgulayan Başkan, Pekin’in de rejimin halkına karşı kimyasal kullanmasını kınadığını söyledi.