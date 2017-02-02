Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AB Gürcistan ile vizeleri kaldırıyor

Avrupa Parlamentosu Gürcistan vatandaşlarının Schengen bölgesine yapacakları seyahatlerde vizeden muaf tutulmasını öngören düzenlemeyi onayladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Brüksel'de toplanan AP Genel Kurulunda yapılan oylamada, vizelerin  kaldırılması kararı 66'ya karşı 553 oyla kabul edildi. AP Raportörü Mariya  Gabriel, Gürcistan'ın kriterleri karşılamak için kapsamlı reformları  gerçekleştirdiğini belirterek, vize muafiyeti kararının ülkeyi AB'ye daha da  yakınlaştıracağını kaydetti.

Kararın yürürlüğe girmesiyle Gürcistan vatandaşları, iş, turizm ve  ticaret amaçlı seyahatlerinde vizeden muaf olacak. Seyahatlerde, 180 günlük bir  dönemde gidilen ülkede en fazla 90 gün kalınabilecek.

Çalışma izni vermeyen uygulama, AB Konseyinin onayı ve Resmi gazete  yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek. Ancak yürürlüğe girmesi, gerekli durumlarda  vize serbestisinin askıya alınmasını mümkün kılan fren mekanizmasının uygulanmaya başlamasıyla mümkün olacak.

Schengen bölgesi, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Hırvatistan, İngiltere,  İrlanda ve Romanya hariç, 22 AB ülkesi ile İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve  İsviçre'den oluşuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Muhalefetin güçler ayrılığı ile alakalı ileri sürmüş olduğu tezin, hakikat payı yoktur

Erdoğan: Muhalefetin güçler ayrılığı ile alakalı ileri sürmüş olduğu tezin, hakikat payı yoktur

Diriliş Ertuğrul'da 76. bölümde kim ölecek?

Diriliş Ertuğrul'da 76. bölümde kim ölecek?

Bu mesleği yapanlar grip olmuyor

Bu mesleği yapanlar grip olmuyor

Cizre'den başlayıp Hatay'da sona erecek! 367 kilometresi tamamlandı

Cizre'den başlayıp Hatay'da sona erecek! 367 kilometresi tamamlandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA