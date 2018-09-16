AB Komisyonu, Facebook, Twitter ve Google’a terör ayarı getiriyor

Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin yıllardır savunduğu sosyal medya düzenlemelerine geçiş yönünde ilk adımı attı. Buna göre, sanal platformlar, üye ülkelerin yetkili makamlarından başvuru yapılması durumunda terörle ilgili içerikleri 1 saat içerisinde kaldırmak zorunda olacak. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker yaptığı açıklamada Google, Facebook ve Twitter gibi çeşitli internet platformlarında yer alan terörle ilgili içeriklerin hızlı bir biçimde kaldırılmasını sağlayacak yeni kuralları açıklamıştı.

SEMPATİZANLIKTAN TERÖRE

Son zamanlarda teröre eğilimi olan bireylerin de saldırılarda rol almaya başlaması terörle mücadelede yeni konseptlerin geliştirilmesine ihtiyaç doğurdu. Özellikle Avrupa ülkeleri ve Amerika’da yaşanan bireysel saldırılarda karşılaşılan terör modeli ile terör eğilimi olanlar sosyal medyada ve örgüt faaliyetlerinin paylaşıldığı çeşitli internet sitelerinde yayınlanan propaganda videoları ve örgütsel dokümanlarla tuzağa çekiliyor. Terör eğilimi olan kişiler böylelikle propagandadan etkilenerek bulunduğu ülkede sempati duyduğu terör örgütü adına saldırılar gerçekleştiriyor.

TÜRKİYE ÖNCÜ OLDU

Türkiye, daha önce hem terörle mücadelede hem her seçim öncesinde maruz kaldığı sosyal medya saldırılarını engellemeye yönelik girişimlerde bulunmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri de bu konuda daha önce Avrupa Konseyi’nin Anayasal konulardaki ilgili birimi Venedik Komisyonu’nda sunum yapmış ve tüm Avrupa’nın dikkatini bu konuya çekmişti. Avrupa Komisyonu da ilk adımı atarak sosyal medyaya terör ayarı getirmek için düğmeye basmış oldu.

(Akşam)