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AB Konseyi Başkanı Tusk: AB Kuzey Kore'ye yaptırım politikasını sertleştirmeye hazır

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Tusk, Kuzey Kore'nin son nükleer denemesinin ardından AB'nin bu ülkeye yönelik yaptırımları artırmaya hazır olduğunu açıkladı.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti. 

Uluslararası toplumun hızlı ve kararlı şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade eden Donald Tusk, "AB, Kuzey Kore'ye karşı yaptırım politikasını sertleştirmeye hazır. Kuzey Kore yönetimini, nükleer programlarına ilişkin diyaloğu tekrar başlatmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BMGK'ya 'Yaptırımları artırın' çağrısı

BMGK'ya da Kuzey Kore'ye karşı yaptırımları artırma çağrısı yapan Tusk, BM'nin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için daha kararlı tavır sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore'nin faaliyetlerinin "çok riskli ve ağır sonuçları olabileceğine" işaret eden AB Konseyi Başkanı Tusk, Pyongyang yönetiminin tüm kitle imha silahlarını, geri dönüşü olmayacak ve teyit edilebilir şekilde yok etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kuzey Koreli yetkililer, yeni geliştirdikleri kıtalararası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediklerini açıklamıştı.

Deneme sonucu bölgede sabah saatlerinde sarsıntı meydana gelmişti. Kuzey Kore basınındaki haberlerde denemenin, Devlet Başkanı Kim Jong-un'un emriyle yapıldığı ve başarılı olduğu duyurulmuştu.

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