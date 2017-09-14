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AB, Kuzey Kore'ye yaptırımları ağırlaştırdı

AB, nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları ağırlaştırdı.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi, nükleer ve balistik füze deneyen Kuzey Kore'ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu olarak yaptırımların genişletildiğini açıkladı.

Bu kapsamda uygulanan sınırlayıcı tedbirler çerçevesinde Kuzey Kore’den demir, demir cevheri, deniz ürünleri, kurşun ve kurşun cevheri ithal edilmesi tamamen yasaklandı.

Kuzey Kore vatandaşlarının AB ülkelerinde istihdam edilmelerine de yasak getirildi.

Ayrıca AB'nin ilave yaptırım listesinde mal varlıkları dondurulmuş ve/veya vize yasağı getirilmiş BM kararıyla uyumlu 50 şirket ve 62 kişi bulunuyor. Buna ek olarak AB'nin kendi listesinde Kuzey Kore'den 41 kişi ve 6 şirkete daha yaptırım uygulanıyor.

AB'nin Kuzey Kore'ye yönelik ilk yaptırımları 2006'da başlamıştı. Ülkeyle silah ticareti ve Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze teknolojisi geliştirmesine katkı sağlayabilecek ürün, hizmet ve teknolojilerin sağlanması yasaklanmıştı.

BMGK, nükleer programını ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye şimdiye kadarki "en sert yaptırımları" talep eden karar tasarısını onaylamıştı. 

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