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AB, sığınmacılar için Türkiye'ye 3 milyarın sadece 811 milyon avrosunu gönderdi

AB, Türkiye'deki sığınmacılar için kullanılmak üzere taahhüt ettiği 3 milyar avrodan sadece 811 milyon avrosunu aktardı.

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Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için sağlamayı taahhüt ettiği 3 milyar avronun yalnız 811 milyon avrosunu ulaştırdı.

AB Komisyonu, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek üzere AB'nin sağlamayı taahhüt ettiği mali destek için kurulan idari komitenin 7’inci toplantısının Brüksel’de bugün yapıldığını açıkladı.

Komite toplantısında, sığınmacıları desteklemek için gelen yeni projelerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, toplam değeri 50 milyon avroluk yeni dil ve mesleki eğitim desteği başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için kurulan fona 714 milyon avro daha aktarıldığı, böylece fona tahsis edilen miktarın 2,9 milyar avroya ulaştığı, şimdiye kadar 48 proje için 1,6 milyar avronun üzerinde sözleşme imzalandığı ve bu projelere 811 milyon avroluk ödeme yapıldığı kaydedildi.

-3 milyar avro taahhüt edilmişti

AB, 29 Kasım 2015’te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesinde, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.

18 Mart’taki zirvede ise bu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Türkiye, uzun süredir AB’nin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara yönelik bu mali yardımını yeterince hızlı aktarmadığını ve yapılan sığınmacı mutabakatında AB tarafının yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtiyor.

Türkiye, dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke durumunda. Türkiye'de 3 milyonun üzerindeki sığınmacının yaklaşık yarısını çocuklar oluşturuyor. Ayrıca, Türkiye'nin sığınmacılar için harcadığı paranın, sivil toplum kuruluşları ve belediye harcamalarıyla birlikte yaklaşık 25 milyar doları geçtiği öngörülüyor.

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