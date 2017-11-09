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AB, Türkiye'ye verdiği sözü tutmadı

Avrupa Birliği, Türkiye'deki sığınmacılar için kullanılmak üzere taahhüt ettiği 2,9 milyar avroluk fonun bu zamana kadar sadece 908 milyon avrosunu aktardı.

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Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için sağlamayı taahhüt ettiği 2,9 milyar avroluk fondan bu zamana kadar 908 milyon avro aktardı

AB Komisyonu, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek üzere AB'nin sağlamayı taahhüt ettiği mali destek için kurulan idari komitenin 8’inci toplantısının Brüksel’de yapıldığını açıkladı.

Komite toplantısında, sığınmacıları desteklemek için gelen yeni projelerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, toplam değeri 115 milyon avroluk yeni insani yardım, sosyal destek ve altyapı projelerinin imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için kurulan fona tahsis edilen miktarın 2,9 milyar avro olduğu, şimdiye kadar 55 proje için 1,78 milyar avronun üzerinde sözleşme imzalandığı ve bu projelere 908 milyon avroluk ödeme yapıldığı kaydedildi.

AB, 29 Kasım 2015’te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesinde, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.

18 Mart’taki zirvede ise bu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Türkiye, uzun süredir AB’nin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmadığını ve yapılan sığınmacı mutabakatında AB tarafının yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtiyor.

Türkiye, dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke durumunda.

Türkiye'de 3 milyonun üzerindeki sığınmacının yaklaşık yarısını çocuklar oluşturuyor. Ayrıca, Türkiye'nin sığınmacılar için harcadığı paranın, sivil toplum kuruluşları ve belediye harcamalarıyla birlikte yaklaşık 25 milyar doları geçtiği tahmin ediliyor.

 

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