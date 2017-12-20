AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Lübnan'da

Mogherini'nin kabulünün ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Avn görüşmede, Nisan ayında Brüksel'de gerçekleştirilecek Suriye konulu konferansa vurgu yaptı.

Konferansta Lübnan'daki Suriyeli mülteciler konusunun da ele alınmasını ve mültecilerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönmesi için karar alınmasını umduğunu belirten Cumhurbaşkanı Avn, desteğinden dolayı AB'ye teşekkür etti.

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin sayısının en az 1 milyon 800 bin olduğunu aktaran Avn, bunun Lübnan'a ekonomik, sosyal, eğitim ve sağlık konularında etkisi olduğunu kaydetti.

Görüşmede Avn, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönebilmesi için Suriye içinde kurulacak güvenli bölgeler konusunu tekrar gündeme getirerek uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararı da tekrar kınanırken, "Kudüs tek bir dine ait olamaz. Çünkü, Kudüs semavi dinlerin beşiğidir." ifadesi yer aldı.

Açıklamanın devamında AB Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin "ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararının bölgedeki barışa katkı sağlamadığı" sözleri yer aldı.

AB ülkelerinin mülteci krizi kapsamında Lübnan'a ekonomik desteğinin devam edeceğini kaydeden Mogherini, Hariri'nin istifa sürecinde istikrarı koruyan olumlu rolünden dolayı Avn'a teşekkür etti.

Mogherini daha sonra sırasıyla Meclis Başkanı Berri ve Başbakan Hariri ile de bir araya geldi.

Resmi ziyaret kapsamında bugün Lübnan'a gelen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile de görüşmüştü.