Abbas, Gazze'yi 'isyancı bölge' ilan edebilir

Abbas'ın geçen pazartesi günü Ramallah'ta Filistinli yöneticilerle bir araya geldiği toplantıda "saldırıdan Hamas'ı sorumlu tutması ve Gazze'ye yönelik bazı mali, hukuki kararlar alacağını" söylemesi bir anda Filistin gündeminin ilk sırasına oturdu.

Abbas'ın söz konusu açıklamalarının olası neticelerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Filistinli uzmanlar, Hamas'ın Gazze'deki yönetimi uzlaşı hükümetine teslim etmemesi durumunda binlerce memurun erken emekli edilmesinden Gazze'nin "isyancı bölge" olarak ilanına kadar bir dizi yaptırımların gündeme gelebileceğini ifade etti.

- "Gazze'ye gönderilen tüm kaynaklar dondurulabilir"

Filistinli gazeteci Muhammed Derağme, Abbas'ın söz konusu kararları bir hafta içinde alacağını belirtti.

Derağme, "Edindiğim bilgiler, Mısır'ın durumu kontrol altına almak için mühlet istediği ve Abbas'ın da Hamas'ı ikna etmesi için Kahire yönetimine bir hafta süre tanıdığı şeklinde." dedi.

Abbas'ın alacağı kararlara ilişkin Derağme, şunları kaydetti:

"Bu, Abbas'ın Filistin yönetimi olarak Gazze'ye sağladıkları finansmanı tamamen keseceği anlamına geliyor. Abbas örneğin elektrik, sağlık hizmetleri ve maaş ödemeleri gibi konularda finansman kesintisine gidebilir, bölgedeki bütün memurları erken emekli edebilir. Gazze'nin 'isyancı bölge' ilan edilmesi durumunda ise buraya gönderilen tüm kaynaklar dondurulabilir."

- Yaptırımlar Gazze'deki memurların erken emekli edilmesiyle başlayabilir

Yazar ve siyasi analist Halil Şahin ise Abbas'ın Gazze'ye yönelik uygulamalarını tedricen hayata geçireceğini savundu.

"Abbas, söz konusu yaptırımları uygulamaya koymadan önce Hamas'ın, talepleri yerine getirme ihtimalini göz önünde bulundurarak açık kapı bıraktı. Abbas, ya her şeyi teslim alırız ya da Gazze'deki emri vaki yönetim her şeyi teslim alır demiş oldu." diyen Şahin, Abbas'ın karar almadan önce Hamas'a son bir şans verdiğini söyledi.

Şahin, Abbas'ın uygulayacağı yaptırımların ilk ayağının Gazze'deki sivil ve asker binlerce memurun emekliye sevk edilmesi olacağı tezine katıldığını aktardı.

- Gazze'nin isyancı bölge ilan edilmesinin muhtemel sonuçları

Yazar ve gazeteci Nur Ude ise Abbas'ın, Gazze'de Hamas'ın yönetimi ele geçirmesinin hemen akabinde almak istediği "Gazze'nin isyancı bölge ilan edilmesi" yönündeki kararını şimdi hayata geçirebileceğini ileri sürdü.

Ude, Filistin yasalarının Devlet Başkanı'na böyle bir hak vermediğini ancak Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) kanunları doğrultusunda bu yönde bir karar alınabileceğini söyledi.

"Gazze'nin isyancı bölge ilan edilmesi basitçe ifade etmek gerekirse; finansman ve Gazze'deki bankalarla yapılan işlemler dahil olmak üzere her şeyin durdurulması anlamına geliyor." diyen Ude, Abbas'ın bu kararla Filistin Para İdaresi'ne, "Hamas'a bağlı kurum ve kişilerin hesaplarının dondurulması ve Gazze'ye mali transferin durdurulması" talimatı verebileceğini kaydetti.

- Hamas'ın hala şansı var

Öte yandan FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Mecdelani geçtiğimiz günlerde Filistin'in Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada "Hamas'ın, siyasi bölünmüşlük dairesinden çıkıp birlik sürecine geçmesi için elinde hala fırsat olduğunu" söylemişti.

Mecdelani, "Hamas'ın önünde iki seçenek var; ya ulusal proje lehine net bir tavır takınacak ya da darbe üzerinde ısrarcı olacak. Bu durumda da Abbas, ulusal projeyi koruyacak önlemler almak zorunda kalacak." ifadelerini kullanmıştı.

- Gazze'deki mevcut ekonomik durum

Filistin Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, Filistin yönetimi, Gazze'ye yıllık 1,3 milyar dolar harcama yapıyor. Bu miktarın yaklaşık 840 milyon doları diğer bir ifadeyle aylık 70 milyon doları memur maaşlarına ayrılıyor. Bakanlık verileri, 155 milyon doların elektrik faturaları, yaklaşık 25 milyon doların elektrik santrali için yakıt, 60 milyon doların da altyapı çalışmalarına tahsis edildiğini gösteriyor.

Filistin İnsan Hakları Merkezi'nin açıklamalarına göre, yaklaşık 2 milyon kişinin güç ekonomik şartlar altında yaşamını idame ettirdiği Gazze'de, 10 yılı aşkın süredir devam eden abluka yoksulluk oranının yüzde 65'lere çıkmasına neden oldu. Merkez, bu yılın başında yayınladığı bir raporda, işsizlik oranının son dönemde yüzde 47'ye yükseldiğini, Gazze halkının yüzde 80'inin günlük temel ihtiyaçlarını karşılamak için bile yapılan yardımlara muhtaç hale geldiğini ortaya koyuyor.