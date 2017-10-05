ABD askerlerine pusu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrika'da görev yapan Amerikan özel kuvvetler askerleri, saldırıya hedef oldu. Nijer birlikleriyle birlikte devriye gezen askerlerin konvoyuna açılan ateşte en az üç yeşil bereli ABD askeri yaşamını yitirdi. CNN International, yaralı askerlerin tedavi için uçakla Almanya'ya götürüleceğini bildiriyor. Reuters haber ajansı, saldırıda çok sayıda Nijer askerinin de öldürüldüğünü aktarıyor.

Yaşamını yitiren askerler, Nijer'e askeri sevkiyattan sonraki sonra ilk kayıplar olarak kayıtlara geçti.

Saldırganların terör örgütü Mağrip El Kaidesi'ne bağlı militanlar oldukları tahmin ediliyor.

Saldırıyı doğrulayan ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Mali sınırındaki konvoya ateş açıldığını ve detayları daha sonra paylaşacağını duyurdu.

New York Times gazetesi, Pentagon'dan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, hayatını kaybedenlerin yeşil bereliler olarak bilinen askeri birliklerde görev yaptığını söyledi.

El Kaide terör örgütüyle mücadele edecek Nijer askerlerine eğitim veren Amerikan özel kuvvetleri, Mali sınırındaki Niamey kenti yakınlarındaydı.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyla ilgili bilgilendirildi.

ABD'nin halihazırda Afganistan, Irak ve Suriye gibi dünyanın sıcak noktalarında görev yapan askerleri bulunuyor. (Milliyet)