ABD AWACS'larını hangara çekti

Uçaklar Haziran 2015'te Arizona'daki Davis-Monthan Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki (AFB) kızağa çekilen NATO E-3A uçaklarının bulunduğu hangara çekildi. Bu kararın nedeni ise gittikçe artan bütçe kısıtlamaları ve hangara gelecek olan yeni uçaklar olarak açıklandı.
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