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ABD Başkanı Trump: İngiltere Başbakanı May'den İran üzerindeki baskıyı artırmaları talebinde bulunduk

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı May'den İran üzerindeki baskıyı artırmaları talebinde bulunduklarını söyledi.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Zirvesinin ardından dün akşam saatlerinde İngiltere'ye giden ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bugün düzenlediği basın toplantısında kritik açıklamalarda bulundu.

Trump, İngiltere Başbakanı May'den İran üzerindeki baskıyı artırmaları talebinde bulunduklarını ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi.

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