ABD Başkanı Trump: İran ateşle oynuyor

Trump, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İran ateşle oynuyor" dedi.

ABD Başkanı Trump, attığı tweet'te, kendisinin İran'a karşı, selefi Barack Obama kadar kibar olmayacağını belirtti.

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!

İRAN'DAN JET YANIT

Trump'ın açıklamasına İran'dan yanıt geldi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Trump'a Twitter'dan cevap verdi.

Zarif; "Tehditler bizi etkilemez. Güvenliğimizi insanımızdan alırız. Hiçbir zaman savaş başlatmayız ama kendi araçlarımızla kendimizi savunuruz." dedi.

Iran unmoved by threats as we derive security our people. We'll never initiate war, but we can only rely on our own means of defense. pic.twitter.com/TxlSEL8rjj