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ABD Başkanı Trump: İran ateşle oynuyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili çok sert bir açıklama yaptı.

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Trump, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İran ateşle oynuyor" dedi.
 
ABD Başkanı Trump, attığı tweet'te, kendisinin İran'a karşı, selefi Barack Obama kadar kibar olmayacağını belirtti.
 
İRAN'DAN JET YANIT
Trump'ın açıklamasına İran'dan yanıt geldi.  
 
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Trump'a Twitter'dan cevap verdi.
 
Zarif; "Tehditler bizi etkilemez. Güvenliğimizi insanımızdan alırız. Hiçbir zaman savaş başlatmayız ama kendi araçlarımızla kendimizi savunuruz." dedi.

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