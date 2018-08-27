ABD ve Meksika, NAFTA'nın yerini alacak bir ticaret anlaşması imzaladı
ABD ve Meksika, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı tedavülden kaldıracak bir ticaret anlaşması imzaladı.
ABD ile Meksika, geniş kapsamlı bir ticaret anlaşması imzaladı.
AA'da yer alan bilgiye göre ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile ticaret müzakerelerinde anlaşmaya varıldığını, adının ise "ABD-Meksika Ticaret Anlaşması" olacağını belirtti.
ABD basınından edinilen bilgiye göre ise bu anlaşma ile Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) isminin tedavülden kalkacağı belirtilirken, Kanada ile de en kısa sürede masaya oturulacağı ifade edildi.
(aksam.com.tr)
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