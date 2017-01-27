Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkanı Trump mülteci planını savundu

Amerikan Fox News kanalına verdiği mülakatta 'ABD'nin mültecilere uyguladığı vize rejimini katı güvenlik prosedürlerine bağlama' yaklaşımını savunan ABD Başkanı Donald Trump, 'Bu işi şansa bırakamayız.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'nin yeni başkanı Trump, koltuğa oturduktan sonraki ikinci televizyon mülakatını Fox News kanalından Sean Hannity'ye verdi.

Trump, ABD'nin tüm mülteci programını 120 günlüğüne durdurmayı, Suriye'den ise ikinci talimata kadar hiçbir mültecinin alınmamasını öngören bir başkanlık kararnamesi taslağının kamuoyuna yansımasının ardından söz konusu tedbirleri savundu.

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) şu anda binden fazla terörizm başlıklı soruşturmayı yürüttüğünü ve bunlara konu olan kişilerin ABD'ye girmesine federal yöneticilerin izin verdiğini anlatan Trump, "Ülkeye giren insanların çoğunda kötü niyetler olmayabilir ama bazıları kötü niyetli. Bu işi şansa bırakamayız." ifadelerini kullandı.

Trump'ın yarın imzalaması beklenen söz konusu kararname taslağında Suriye, Irak, Libya, İran, Sudan, Somali ve Yemen'den ABD'ye gelmek isteyenlere 30 gün Amerikan vizesi verilmeyeceği, Suriye'den ise ikinci talimata kadar hiçbir mültecinin alınmaması öngörülüyor.

Terör tehdidi olduğu düşünülen tüm ülkelere katı güvenlik prosedürleri getiren bir vize programı öngören taslakta, önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde 110 bin olan yıllık mülteci kabul üst sınırının ise 50 bine indirildiği dikkati çekiyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Reina teröristin yakalandığı ilk anın görüntüsü ortaya çıktı

Reina teröristin yakalandığı ilk anın görüntüsü ortaya çıktı

Mehmetçik -30 derecede destan yazıyor

Mehmetçik -30 derecede destan yazıyor

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

'Paris kasabı' seri katil Marcel Petiot

'Paris kasabı' seri katil Marcel Petiot

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA