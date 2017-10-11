ABD Büyükelçisi'nin veda davetine siyaset, asker ve bürokrasi dünyasından kimse katılmadı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass dün gece Çankaya'daki büyükelçilik konutunda bir veda daveti verdi. Davete siyaset, asker ve bürokrasi dünyasından kimse katılmadı. Sadece iktidar cephesinden değil muhalif siyasetçilerden de kimse davete icabet etmedi.

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Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yaptığı basın toplantısında, "ABD Büyükelçisi, veda ziyaretinde bulunuyor, bu büyükelçinin veda ziyaretini kabul etmedik etmiyoruz. Biz onu ABD'nin Türkiye'deki temsilcisi olarak görmüyoruz." diye bir açıklama yapmıştı.