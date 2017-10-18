ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Dünya, bu bölgeden (Arakan) gelen vahşet haberlerine şahit olup kaygısız kalamaz

Bakan Tillerson, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinde (CSIS) ABD ve Hindistan ilişkileri üzerine düzenlenen panelde, Arakan hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Arakan'da yaşananlardan dolayı "olağanüstü kaygı" duyduğunu belirten Tillerson, "Dünya, bu bölgeden gelen vahşet haberlerine şahit olup kaygısız kalamaz." ifadesini kullandı.

Tillerson, "Biz, askeri üst düzey yetkilileri bu olanlardan dolayı sorumlu tutuyoruz." diye konuştu.

Arakan'da yaşanan olaylardan dolayı "birilerinin sorumlu tutulacağını" vurgulayan Tillerson, "Myanmar'ın geleceğinde nasıl bir rol oynamak istedikleri ordunun üst düzey yetkililerine kalmış, çünkü biz Myanmar'ı önemli demokratik olarak gelişmekte olan ülke olarak görüyoruz." dedi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık iki milyon Arakanlı Müslüman'ın yüzde 84'ü çevre ülkelere sığındı.