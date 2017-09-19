ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Myanmar Dışişleri Bakanı Çi ile telefonda görüştü

Görüşmede, Arakan'daki insanlık krizinin ele alındığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Tillerson ve Çi'nin telefon görüşmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Tillerson ve Çi'nin görüşmesinde, Arakan'daki insanlık krizinin ele alındığını belirten Nauert, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanı, Myanmar hükümetinin Arakan'daki şiddet olaylarını sona erdirme çabalarını ve şiddet olaylarından dolayı yerlerinden edilen insanların evlerine geri dönmelerini sağlamalarını memnuniyetle karşılamaktadır."

Nauert, "Bakan aynı zamanda, Burma hükümeti ve ordusunun yerlerinden edilen insanlara insani yardımların ulaştırılması ve çok rahatsız edici insan hakları ve şiddet iddialarına değinmesi çağrısında bulundu." ifadesini kullandı.