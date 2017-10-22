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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Suudi Arabistan'da

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ortadoğu, Güney Asya ve Avrupa'yı kapsayan gezisinin ilk durağı Riyad'ta Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldi

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre Kral Selman, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'u başkent Riyad'taki Yemame Sarayı'nda kabul etti.
 
İki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların görüşüldüğü görüşmeye, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Devlet Bakanı İbrahim bin Abdulaziz, Devlet Bakanı Musaid bin Muhammed el-Ayban ve Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Emir Halid bin Selman bin Abdulaziz ile diğer üst düzey yetkililer katıldı.
 
Tillerson'ın gün içinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr ile ortak bir basın toplantısı düzenlemesi ve sonrasında Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin de hazır bulunacağı Suudi Arabistan-Irak Koodinasyon Kurulu Toplantısı'nın açılış törenine katılması bekleniyor.
 
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Riyad ziyaretinin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya geçerek burada üst düzey yetkililerle bir araya geleceği belirtildi. Tillerson'ın Doha'da, başta İran ile Irak olmak üzere bölgesel konuları görüşeceği ve teröre karşı ortak çalışmaları ele alacağı aktarıldı.
 
Ortadoğu ziyaretlerini tamamladıktan sonra Güney Asya'ya geçecek olan ABD Dışişleri Bakanı'nın, İslamabad ve Yeni Delhi'de gerçekleştireceği üst düzey görüşmelerin ardından Cenevre'ye gideceği ifade edildi.

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