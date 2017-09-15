ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: Trump İran'ın kötü taraflarına göz yummuyor

Sözcü Nauert, günlük basın toplantısında, ABD yönetiminin P5+1 ülkeleri ve İran arasında imzalanan nükleer anlaşma sonucu varılan Tahran'a yönelik "yaptırımları hafifletme" uygulamasını uzatma kararına ilişkin konuştu.

Yaptırımların hafifletilmesinin "İran'ın hareket alanının genişlemesini" amaçlamadığını belirten Nauert, İran'ın bölgedeki hareketlerini gözlemlediklerini söyledi.

Uzatma kararının ABD'nin İran politikasını yansıtmadığını dile getiren Nauert, şunları kaydetti:

"İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmiş olması Başkan Donald Trump yönetiminin nükleer anlaşmaya ilişkin rolünü yansıtmamaktadır ya da İran rejiminin kötü taraflarına göz yumduğu anlamına gelmez. Yönetimin İran politikası hala belirlenme aşamasında. Bu devam ederken, (bir önceki yaptırımları hafifletme kararının uzatılmasının) süresi bugün doluyordu. Yönetimimiz takip etmeye ve politikamızı geliştirmeye devam edecek. Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı bu konuda çeşitli kararlar alıyor fakat henüz nihai karar verilmedi."

ABD yönetimi, geçen mayıs ayında da yaptırımları hafifletme kararını uzattığını duyurmuştu.

İran'a yönelik yaptırımları hafifletme kararı alan ABD yönetimi, bu ülkeyle ilişkili 11 kişiye yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.