ABD Dışişleri Sözcüsü: Türkiye önemli bir NATO müttefiki
ABD Dışişleri Sözcüsü, Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesine ilişkin konuştu. Sözcü, 'Türkiye'nin ABD'yle arasına mesafe koymasını istemeyiz' dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamasından bazı başlıklar:
Türkiye'nin ABD'yle arasına mesafe koymasını istemeyiz. Türkiye önemli bir NATO müttefiki.
Beklentimiz tansiyonun düşmesi.
Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li rahip gündeme geldi.
Tutukluların yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmelerini bekliyoruz. Verilen sözler yerine getirilmeli.
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