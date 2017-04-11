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ABD: Esed sona yaklaştı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yaptığı açıklamada, 'Suriye'de Esad yönetiminin sona yaklaştığı konusunda hemfikiriz' dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, “Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ailesinin iktidarı sona yaklaşıyor” dedi.
 
İtalya'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye’ye ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
 
ABD’nin Suriye’ye saldırısını değerlendiren Tillerson, "Suriye'de yeni bir kimyasal saldırıya izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.
 
“Esed ailesinin iktidarı sona yaklaşıyor” diyen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, şöyle devam etti:
 
“Suriye ve Irak'ta önceliğimiz DEAŞ ile mücadele. Esed'in kimyasal silahlarının DEAŞ'ın veya diğer örgütlerin eline geçmesine izin vermeyiz.
 
Rusya'nın Esed, İran ve Hizbullah kurduğu ittifaklar, Rusya'nın çıkarına hizmet etmiyor.
 
Ayrıca Rusya, Suriye'nin kimyasal silahsızlandırılmasındaki garantörlüğünde başarısız oldu."

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