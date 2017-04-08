ABD füzeleri Esad’ın kimyasalını ifşa etti
Washnigton’ın tomahawk füzeleriyle vurduğu Şayrat Hava Üssü’nden paylaşılan görüntüler, Esad’ın kimyasal silahlarını ortaya çıkardı. Üsteki varillerin Rusya’daki kimyasal deneylerdekilerle aynı tip olduğu anlaşılırken, bölgeye ulaşan Rus gazeteciler de kitle imha bombalarını görüntüledi.
Esad rejiminin muhaliflerin kontrolündeki Suriye’nin İdlib kentindeki Han Şeyhun beldesine düzenlediği ve 84 sivilin ölümüne neden olan kimyasal saldırıya karşı ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın tomahawk füzeleriyle Humus’taki Şayrat Hava Üssü’ne gerçekleştirdiği operasyon, rejimin kimyasallarını ortaya çıkardı. Washington’ın ilk kez Suriye rejimini hedef aldığı ve 20 savaş uçağının kullanılamaz hale geldiği saldırının ardından bölgeden gelen görüntüler, Esad’ın muhaliflere karşı ‘yasaklı’ bombaları ve kimyasalları kullandığını ispatladı.
Rus RİA haber ajansından Mihail Voskresenskiy’nin Şayrat Hava Üssü’nden çektiği fotoğrafları araştıran İnformNapalm grubu, üssün içerisindeki varillerin kimyasal silah olduğuna dikkat çekti.
RUS MALI KİMYASALLAR
Rusya’nın Bryansk bölgesinde bulunan Poçep kentindeki kimyasal silah depolama ve imha tesisinde Rus araştırmacıların deneylerinden fotoğraflar paylaşan İnformNapalm, Şayrat’taki varillerin Poçep’tekilerle aynı tip kimyasal silah olduğunu ispatladı. 12 kasetten oluşan BKF-P tipi kimyasal bombanın Şayrat’ta bulunmasıyla, silahların Esad’a Moskova tarafından teslim edildiği iddialarını güçlendirdi. Bombalamanın ardından açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili de Kremlin’in İdlib›te meydana gelen kimyasal saldırı hakkında daha fazlasını bildiğini ve olayda payının olup olmadığının soruşturulduğunu belirtti.
YASAKLI MİSKET BOMBASI
ABD’nin Şayrat harekâtının ardından bölgeyi ziyaret eden ve üste kimyasal olmadığını iddia eden Rus haber ajansı ANNA’nın bombaların olduğu yere hiç gitmediği görüldü. Saldırı sonrası üsten ilk fotoğrafları paylaşan Rus devlet televizyonunun muhabiri Evgeniy Poddubniy ise rejimin yasaklı silahlar kullandığını ortaya çıkardı. Boş bomba varillerinin saksı olarak kullanıldığı resimleri sosyal medyadan paylaşan Rus gazeteci, Esad’ın Suriyeli sivilleri AO-2,5RT tipi kitle imha silahıyla hedef aldığını ispatladı. Kamuoyunda ‘misket bombası’ olarak da bilinen ve tek atışta yüzlerce insanı öldürme kapasitesine sahip mühimmat, Rusya’da yasaklanan silahlar listesinde yer alıyor. Moskova yönetimi, 2015 yılında Humus ve Hama’da yüzlerce insanın ölümüne sebep olan misket bombalı saldırıların ardından, Suriye rejiminin ‘misket bombası’ kullandığını inkâr etmişti.
Jetler 24 saat içinde havalandı
ABD’nin 59 Tomahawk füzesiyle vurulduğu belirtilen Şayrat Hava Üssü’nden yine Suriye uçakları havalandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), üssün yeniden kullanıma açıldığını ve rejime ait Sukhoi-22 tipi uçakların Humus kentinin doğu kırsalındaki Suriyeli muhalifleri vurduğunu açıkladı. Hbaeri yerel kaynaklara dayandırdığını vurgulayan SOHR, rejim jetlerinin üsten havalanabilmesi için ‘imkânsızı başardılar’ ifadesini kullandı.
Öte yandan, ardında pek çok soru işareti bırakan saldırıya ilişkin açıklama yapan Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Hayri Torun, “Rus hava savunma sisteminin füzeleri karşılayamaması imkânsız, Sistem kapatılmıştır” dedi.
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