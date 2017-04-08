ABD füzeleri Esad’ın kimyasalını ifşa etti

Esad rejiminin muhaliflerin kontrolündeki Suriye’nin İdlib kentindeki Han Şeyhun beldesine düzenlediği ve 84 sivilin ölümüne neden olan kimyasal saldırıya karşı ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın tomahawk füzeleriyle Humus’taki Şayrat Hava Üssü’ne gerçekleştirdiği operasyon, rejimin kimyasallarını ortaya çıkardı. Washington’ın ilk kez Suriye rejimini hedef aldığı ve 20 savaş uçağının kullanılamaz hale geldiği saldırının ardından bölgeden gelen görüntüler, Esad’ın muhaliflere karşı ‘yasaklı’ bombaları ve kimyasalları kullandığını ispatladı.

Rus RİA haber ajansından Mihail Voskresenskiy’nin Şayrat Hava Üssü’nden çektiği fotoğrafları araştıran İnformNapalm grubu, üssün içerisindeki varillerin kimyasal silah olduğuna dikkat çekti.

RUS MALI KİMYASALLAR

Rusya’nın Bryansk bölgesinde bulunan Poçep kentindeki kimyasal silah depolama ve imha tesisinde Rus araştırmacıların deneylerinden fotoğraflar paylaşan İnformNapalm, Şayrat’taki varillerin Poçep’tekilerle aynı tip kimyasal silah olduğunu ispatladı. 12 kasetten oluşan BKF-P tipi kimyasal bombanın Şayrat’ta bulunmasıyla, silahların Esad’a Moskova tarafından teslim edildiği iddialarını güçlendirdi. Bombalamanın ardından açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili de Kremlin’in İdlib›te meydana gelen kimyasal saldırı hakkında daha fazlasını bildiğini ve olayda payının olup olmadığının soruşturulduğunu belirtti.

YASAKLI MİSKET BOMBASI

ABD’nin Şayrat harekâtının ardından bölgeyi ziyaret eden ve üste kimyasal olmadığını iddia eden Rus haber ajansı ANNA’nın bombaların olduğu yere hiç gitmediği görüldü. Saldırı sonrası üsten ilk fotoğrafları paylaşan Rus devlet televizyonunun muhabiri Evgeniy Poddubniy ise rejimin yasaklı silahlar kullandığını ortaya çıkardı. Boş bomba varillerinin saksı olarak kullanıldığı resimleri sosyal medyadan paylaşan Rus gazeteci, Esad’ın Suriyeli sivilleri AO-2,5RT tipi kitle imha silahıyla hedef aldığını ispatladı. Kamuoyunda ‘misket bombası’ olarak da bilinen ve tek atışta yüzlerce insanı öldürme kapasitesine sahip mühimmat, Rusya’da yasaklanan silahlar listesinde yer alıyor. Moskova yönetimi, 2015 yılında Humus ve Hama’da yüzlerce insanın ölümüne sebep olan misket bombalı saldırıların ardından, Suriye rejiminin ‘misket bombası’ kullandığını inkâr etmişti.