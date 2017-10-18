Dışişleri kaynakları açıkladı: Vize krizinin çözümü için ABD ile temasların sürdürülmesi kararı verildi

ABD'yle yaşanan vize krizi sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyet iki gün önce Ankara’ya gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet bu sabah görüşme için Dışişleri Bakanlığı'na geldi. İki ülke yetkililerinin, Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerinin önceki hafta sonu karşılıklı olarak askıya alınması sorununun çözümü amacıyla görüşmelerde bulunduğu belirtildi. ABD'li heyetinin görüşme için "Çalışanlara dair soruşturmayla ilgili ABD'ye bilgi verilmeli. Çalışan ABD'nin bilgisi dahilinde temas yürttüyse tutuklanmasın. Temasların ABD isteği ile olup olmadığı sorulsun. Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili kanıtlar iletilmeli" şeklinde 4 şart öne sürdüğü iddia edildi. Ancak Türkiye'deki diplomatik kaynaklar, "Türkiye'nin görüşmelerde ön şartları kabul etmiyoruz" çıkışı üzerine görüşmelerin ön şartsız başladığı öğrenildi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ!

Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün, ABD heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen'in başkanlık ettiği görüşme olumlu atmosferde geçti.

ORTAK KOMİTE İÇİN ANLAŞTILAR

Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada "ABD heyetiyle bugün Dışişleri Bakanlıkları Müsteşar Yardımcıları başkanlığında İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımızdan temsilcilerin de katılımıyla görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeler çerçevesinde vize konusunda bir an önce normale dönülmesi yönünde temasların sürdürülmesine karar verilmiştir. Adli ve güvenlik konularında bir Ortak Çalışma Komitesi kurulması konusu da bu çerçevede yapıcı şekilde ele alınmıştır" denildi.