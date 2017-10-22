ABD ile Esed arasında kirli pazarlık: PKK'ya devlet ver, kimyasalı unutalım

ABD desteğiyle Rakka'yı ele geçiren PKK, Suriye'de ilk kez bir şehrin tamamını işgal etti. ABD'nin "sömürge valisi" Brett McGurk, 18 Ekim'de Haseke'de görüştüğü Muhebarat Şefi Ali Memluk'tan, 2018'de bağımsızlık referandumuna gidecek PYD/PKK'yı da tanımaların istedi. McGurk, "Aksi takdirde Esed'in kimyasal dosyaları açılır" dedi.

Beyaz Saray'ın Suriye ve Irak kuzeyinde planladığı işgal hattına sorumlu olarak atadığı Brett McGurk, PKK/PYD terör devleti için Esed rejimiyle pazarlık yapıyor. Esed rejiminin istihbarat örgütü el-Muhaberat'ın şefi Ali Memlük ile teröristlerin işgali altındaki Haseke'de görüşen McGurk, sözde kantonların devletleşmesi sürecine destek istedi. 18 Ekim'deki toplantıda Suriye rejiminin PKK kantonlarını tanımasını isteyen McGurk, 2018'de yapılacak referandum sonrası özerkli ilanının desteklenmesi gerektiğini, aksi durumda Esed'in 'kimyasal' dosyalarının açılacağını bildirdi.

RAKKA'DA İKİNCİ BULUŞMA

19 Ocak 2018'de PKK'nın tek taraflı olarak ilan ettiği kantonlarda bağımsızlık referandumu yapılacağını ve ardından federal bölge ilanının gerçekleşeceğini Muhaberat'ın bir numarasına ileten McGurk, sonrasında PKK'nın mart ayında ilan edeceği 'Suriye Kürdistanı Federal Bölgesi'nin Esed tarafından tanınması gerektiğini kaydetti. Buna uyulmadığı takdirde kimyasal dosyalar başta olmak üzere Esed aleyhine birçok kampanyanın başlatılacağını söyleyen McGurk, bu görüşme sonrası muhatabıyla bir kez daha buluştu. İkinci görüşme, ABD'nin havadan aylarca bomba yağdırıp viraneye çevirdiği Rakka'da gerçekleşti. Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu (Muhaberat) Şefi Ali Memlük'le burada biraraya gelen sömürge valisi McGurk, muhatabıyla güncel haritalar üzerinde çalıştı.

"RêBER APO"YU VETO ETMİŞ

DEAŞ ile PKK arasında devir teslim tiyatrosuna sahne olan Rakka'da teröristler, 2 gün boyunca kutlamalar yaptı. Örgütün sözde komutanlarından biri, 'zafer' olarak nitelendirdiği işgali PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'a adadıklarını açıkladı. Rakka'nın Naim Meydanı'ndaki kutlamalar sırasında her yere elebaşı Öcalan'ın resimleri asıldı, tüm şehir PKK paçavralarıyla dolduruldu. Bu kutlamalara Beyaz Saray'ın sömürge valisi Brett McGurk'ün de katıldığı bildiriliyor. DEAŞ'ın 2012 yılında yüzlerce muhalifi katlederek işgal ettiği Rakka'yı PKK-PYD'ye devretmesinin ardından PKK bölge sorumluları şehrin en büyük meydanının adını 'Rêber Apo' (Önder Apo) olarak değiştirmek istedi. PKK'nın bu isteği, komutanları McGurk tarafından 'uluslararası tepkiye neden olacağı' gerekçesiyle reddedildi. 3 yılda 2 terör oluşumu arasında el değiştiren Rakka'nın kent meydanı 'Naim', DEAŞ'ın infaz alanı olarak kullanılıyordu. PKK'nın 'Reber Apo' adını vermek istediği meydan, DEAŞ döneminde ise bölge halkı tarafından 'Duvvar el Cahim' (Cehennem Meydanı) olarak anılıyordu.

PKK'YA DESTEĞE DEVAM

ABD Başkanı Donald Trump, SDG (PKK/PYD) ve Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan müttefiklerinin Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldığını belirtti. Rakka'nın geri alınmasının DEAŞ'a karşı mücadelede "kritik bir dönüm noktası" olduğunu vurgulayan Trump, şunları kaydetti: "Yakında yeni bir evreye geçerek Suriye'deki tansiyonu düşürmek için yerel güçleri destekleyeceğiz ve kalıcı barışın sağlanması için şartları genişleterek terör güçlerinin geri dönerek ortak güvenliği tehdit etmesine son vereceğiz" (Takvim)