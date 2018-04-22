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ABD İsrail işgalini meşrulaştırıyor!..

Trump’ın ‘Yüzyılın anlaşması’ dediği Kudüs provokasyonunda ikinci perde açıldı. ABD, İsrail’in Filistin’ı işgalini tanıdı. ABD, İsrail’in elinde tuttuğu topraklar için ‘işgal’ tanımını kullanmadı.

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Amerika Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesinden sonra provokasyonlarına devam ediyor. Filistin yönetimi, ABD Dışişleri Bakanlığı raporunda işgal altındaki topraklarını İsrail’e ait gösterilmesine sert tepki gösterdi. 

İNSAN HAKLARI ÇİĞNENİYOR

Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının dünyadaki insan haklarıyla ilgili hazırladığı ve “işgal altındaki topraklar” (Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze) ibaresinin yer almadığı rapora değinildi. “İşgal altındaki topraklar ibaresinin raporda yer almayışı uluslararası hukukun açık ihlalidir. Bu tutum, Filistin insan haklarının çiğnenmesi anlamına gelmektedir.” ifadesine yer verilen açıklamada, ABD’nin İsrail tarafgirliği yapmaya devam ettiği belirtildi. Cuma günü yayınlanan raporda, önceki yıllarda hazırlanan ve işgal altındaki topraklar ibaresinin de (Kudüs, Batı Şeria ve Gazze) yer aldığı raporların aksine yeni ibarelere yer verişmiş, İsrail’in insan haklarını çiğnemesiyle ilgili  “iddia” ve “itham” ifadeleri kullanılmıştı. ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman bu yıl başında ülkesinin dışişleri bakanlığından, hazırladığı yıllık raporlarda, “işgal altındaki topraklar” ifadesini kullanmamasını istemişti.  

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