ABD Kongresindeki oturumda Arakanlı Müslümanlara destek

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenen "Burma'nın Rohingya'ya Karşı Vahşi Girişimi" başlıklı oturuma katılan uluslararası mülteci hakları avukatı Daniel Sullivan, "Rohingya'da etnik temizlik yaşandığı konusunda hiçbir şüphe yoktur. Eğer ileride Rohingya'yı da Srebrenitsa ve Ruanda gibi hatırlamak istemiyorsak, bugün acilen bir şeyler yapmalıyız." dedi.

Temsilciler Meclisinde düzenlenen oturuma Heritage Vakfı Asya Çalışmaları Merkezi Direktörü Walter Lohman, uluslararası mülteci hakları avukatı Daniel Sullivan, Kongre Asya İlişkileri Uzmanı Michael Martin ve Holocaust Memorial Müzesi Program Koordinatörü Andrea Gittleman konuşmacı olarak katıldı.

Burma yetkilileri vahşi ve ayrım gözetmeyen saldırı başlattı

Oturumun açılışında söz alan Alt Komite Başkanı Florida vekili Ted Yoho, "Dünyada en fazla zulüm gören azınlıklardan biri olan Rohingyalılara karşı uygulanan şiddet yeni bir aşamaya ulaştı. 25 Ağustos'ta (Arakan Rohignya Kurtuluş Ordusu) ARSA'nın düzenlediği saldırının ardından Burma yetkilileri vahşi ve ayrım gözetmeyen saldırı başlattı. 400 bin insan yerinden edildi, yüzlercesi öldü ve köyler yok edildi." ifadelerini kullandı.

Yoho, başta ABD yönetimi olmak üzere uluslararası kamuoyunun Arakan konusunda hassas olması ve Burma yönetimine gerekli uyarıların gecikmeden yapılması gerektiğini belirtti.

Daha sonra söz alan Komite Başkanı Kaliforniya vekili Ed Royce da basın mensuplarının Rohingya'ya alınmadığını ve bu sebeple aslında ne kadar insanın öldürülüp ne kadar köyün yakıldığını tam olarak bilemediklerini ifade etti.

Royce, "Burma'nın bu etnik temizliği en güçlü ifadelerle kesinlikle kınanmalı ve gereken yapılmalıdır. Olaylarla ilgili olarak hem burma yönetimi hem de Burma ordusu sorumlu tutulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Rohingya'da etnik temizlik yaşandığı konusunda şüphe yok"

Uluslararası mülteci hakları avukatı Daniel Sullivan, konuşmasında Burma ordusu kadar Burma yönetiminin ve ABD hükümetinin de sorumlu olduğunu vurguladı. Sullivan, "Rohingya'da bir etnik temizlik yaşandığı konusunda hiçbir şüphe yoktur. Eğer ileride Rohingya'yı da Srebrenitsa ve Ruanda gibi hatırlmak istemiyorsak bugün acilen bir şeyler yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Kongre'ye Arakan çağrısı

Daha sonra konuşan Kongre Asya İlişkileri Uzmanı Michael Martin, "ABD Kongresi, Burma ve Bangladeş'te yaşanan krize en hızlı şekilde cevap vermelidir." dedi. Martin, yaşanan insani krizin çok boyutu olduğuna ve her biriyle ilgili değerlendirmeler yapılarak ona göre gerekli adımların vakit kaybetmeden atılması gerektiğine işaret etti.

Heritage Vakfı Asya Çalışmaları Merkezi Direktörü Walter Lohman "Rohingya'daki etnik temizlik, aslında uzun yıllardan beri Burma ordusunun sistematik olarak sürdürdüğü bir durumdur." şeklinde konuştu.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetmişti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.