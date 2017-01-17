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ABD Miami'de anma gününde silahlı saldırı: 8 yaralı

ABD'nin Miami eyaletinde düzenlenen Martin Luther King Günü etkinlikleri sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

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Miami'deki Martin Luther King Jr. Anı Parkı'ndaki saldırıda 8 kişinin yaralandığı açıklandı. Güvenlik yetkilileri, saldırının neden gerçekleştiğiyle ilgili açıklama yapmadı. 
 
Reuters'ın haberine göre polis, yaralıların yaşlarının 11 ila 30 arasında olduğunu açıkladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
 
Polis yetkilileri iki kişinin gözaltına alındığını, sorgularının sürdüğünü açıkladı. 
 
Etkinlik için yüzlerce kişinin toplandığı parktaki silahlı saldırı, büyük paniğe neden oldu. Bazı katılımcılar baygınlık geçirdiği görüldü. Kaynak: CNN Türk

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