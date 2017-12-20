Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD, Musul'da en az 9 bin sivili öldürdü

Musul'da terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen savaşta ABD'nin hava saldırıları sonucunda 9 bin ila 11 bin sivil hayatını kaybetti.

  • AP
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Musul'da terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen savaşta ABD'nin hava saldırıları sonucunda 9 bin ila 11 bin sivil hayatını kaybetti.

ABD'nin Irak işgalinden bugüne kadar yapılan saldırılardaki ölümleri kalem kalem sayan "Iraq Body Count" hareketi, Uluslararası Af Örgütü ve Birleşmiş Milletler raporlarını inceleyen Associated Press haber ajansı, 'Musul Operasyonu' başladığı günden bu yana ABD'nin hava saldırılarında öldürülen 9 bin 606 sivilin isminin kaydedildiği listeye ulaştı.

Kayda geçmemiş yüzlerce sivilin ölü bedenlerinin ise halen enkaz altında olduğu belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların zihniyeti Batıcı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların zihniyeti Batıcı

Derin suların en korkutucu canlıları

Derin suların en korkutucu canlıları

Raylara sıkışan arkadaşını yalnız bırakmadı

Raylara sıkışan arkadaşını yalnız bırakmadı

Sovyetler'den kalma birbirinden tuhaf duraklar

Sovyetler'den kalma birbirinden tuhaf duraklar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA