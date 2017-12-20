ABD, Musul'da en az 9 bin sivili öldürdü

Musul'da terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen savaşta ABD'nin hava saldırıları sonucunda 9 bin ila 11 bin sivil hayatını kaybetti.

ABD'nin Irak işgalinden bugüne kadar yapılan saldırılardaki ölümleri kalem kalem sayan "Iraq Body Count" hareketi, Uluslararası Af Örgütü ve Birleşmiş Milletler raporlarını inceleyen Associated Press haber ajansı, 'Musul Operasyonu' başladığı günden bu yana ABD'nin hava saldırılarında öldürülen 9 bin 606 sivilin isminin kaydedildiği listeye ulaştı.



Kayda geçmemiş yüzlerce sivilin ölü bedenlerinin ise halen enkaz altında olduğu belirtildi.