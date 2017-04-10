ABD: Önceliğimiz DEAŞ ve Esed

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster hedeflerinin Suriye’de eşzamanlı olarak hem DEAŞ'İ hem de Esed rejimini ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Fox News’te yayımlanan bir programa konuk olan McMaster, Suriye’yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

McMaster, Trump'ın Suriye'deki rejim değişikliği için "siyasi bir çözüm" istediğini söyleyerek, "Ancak Esed rejiminin devam etmesi için nasıl bir siyasi çözüm gerekiyor bunu anlamak çok zor” dedi.

“Esed’ı destekleyen ülkelerin özellikle de Rusya’nın kendine bazı zor sorular sorması gerekiyor”diyen McMaster, “Kendi halkını öldüren, kendi insanlarını toplu bir şekilde kimyasalla öldüren bir rejimi neden destekliyorlar?” diye sordu.

Danışman McMaster, hem DEAŞ'i yok etmek hem de Esed'ı rejimini ortadan kaldırmak konusundaki ABD hedeflerinin "eş zamanlı" olduğunu söyledi.

McMaster bu konuda Rusya ile birlikte hareket etmeye özen göstereceklerini belirtti.